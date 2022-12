BALLABIO – Venerdì 16 dicembre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini visiterà la frana della Lecco-Ballabio. La notizia è ufficiosa e gira tra la politica locale che si sta già preparando all’incontro con l’esponente del Governo. In questo modo il ministro intende constatare di persona l’entità del danno occorso alla SS36DIR e valutare in che modo Anas, l’ente gestore della strada e che fa riferimento al Ministero dell’Economia, stia intervenendo per mettere in sicurezza il versante franoso del monte Due Mani.