BALLABIO – Chiusa nelle prime ore del pomeriggio la SS36DIR, la “nuova Lecco-Ballabio”, in discesa ovvero dalla Valle al capoluogo, apparentemente per consentire degli interventi di manutenzione. Di conseguenza il traffico è stato deviato sulla Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco e le auto, insieme ai mezzi pesanti, procedono in colonna.

Aggiornamento: strada riaperta alle 14.50.