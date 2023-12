LECCO BASKET WOMEN: IL 2023 SI CHIUDE CON LA VITTORIA SULLA BTF CANTÙ

LECCO – Continua la serie positiva per la Lecco Basket Women, che supera agevolmente anche il Cantù e consolida la posizione in classifica alle spalle di Nibionno e Mariano.

Protagonista del match è stata senza dubbio la capitana delle lecchesi Claudia Oddo, che è stata capace di mettere a segno ben cinque triple che hanno dato la svolta alla gara dopo un primo tempo di equilibrio. La squadra di Canali, che non può contare sull’apporto di Bassani, schierata per pochi minuti poi lasciata a riposo per sintomi influenzali, nella prima parte di gara è sembrata un po’ contratta e poco incisiva, così Cantù ha trovato l’unico vantaggio ad inizio del secondo periodo sul 12-16 del 12′. Prima dell’intervallo è arrivata la scossa, con la tripla di Oddo che ha portato le squadre sul 31-27 alla pausa.

Nella seconda parte di gara le lecchesi sono entrate in campo più determinate e, grazie anche all’apporto di Capellini, il match è svoltato. Poi ci ha pensato Oddo con le sue tre triple a fare la differenza e non c’è più stata storia con il 50-36 del 30′. Ultimo quarto di pura accademia dove le blucelesti hanno controllato agevolmente il ritorno delle avversarie.

Grande soddisfazione e ora, dopo le festività natalizie, la squadra tornerà in campo sabato 13 gennaio alle 20.30 per affrontare in trasferta il Basket Como.

Le parole di coach Canali: “Abbiamo chiuso con un vittoria ed era importante. In difesa siamo state un po’ meno brillanti rispetto alla scorsa settimana, subendo un po’ troppo dal perimetro con rotazioni difensive non sempre efficaci. In attacco abbiamo attaccato bene la zona 3-2 proposta dall’inizio dal coach canturino, con valide collaborazioni e buon uso degli spazi interni, che hanno spesso portato a buonissime conclusioni sia in mezzo all’area che dal perimetro. Oggi abbiamo trovato migliori percentuali nel tiro da tre e questo ci ha permesso di aprire bene il campo e anche da 2 siamo state più precise, con un 42 % che non vedevamo da un po’. In generale partita positiva anche se sicuramente si poteva essere ancora più incisive, ma sono contenta del lavoro di queste ragazze e di quello che ci hanno fatto vedere in questi mesi. La pausa ci farà bene, anche se continueremo comunque ad allenarci, ricarichiamo le pile mentali per ripartire determinate a gennaio. Brave ragazze !”.

LBW-Btf Cantù 62-43

(12-11, 31-27, 50-36)

LBW: Bassani, Aondio 8, Chitelotti 7, Galli, Scola 7, Donghi 2, Davide 6, Oggioni, Oddo 21, Ratti 1, Ciceri, Capellini 10.

All.: Canali.

Btf Cantù: Vitali 12, Ballabio 11, Volpi 9, Romanò 4, Sartor 4, Padovani 3, Barelli, Virdia, Sari.

All.: Rossi.