CANTÙ – La Lecco Basket Women fa poker e sbanca Cantù con un perentorio 63-30. La squadra di Canali comanda dall’inizio alla fine e consolida così la posizione di vetta della classifica alla pari di Nibionno che ha vinto lo scontro diretto con Mariano.

Cantù si presenta senza le lunghe Sartor e Romanò bloccate da infortuni e in panchina per onor di firma. Lecchesi invece ancora prive di Scola, Capaldo, Fumagalli e Rota. Gara mai in discussione con le ospiti subito padrone del campo sia in attacco, che in difesa e soprattutto a rimbalzo. Dopo il 10-1 del primo periodo, Lecco piazza la zampata decisiva chiudendo virtualmente i conti sul 34-9 con la squadra di casa che realizza solo dalla lunetta.

Dopo l’intervallo la gara prosegue senza ulteriori scossoni con le ospiti in gestione e Cantù che si affida ai canestri da fuori di Ballabio. Troppa la differenza tra le due squadre con coach Canali che da spazio a tutte le giocatrici ruotando diversi quintetti. Quarto successo consecutivo e morale alle stelle per la LBW che domenica prossima ospiterà al palazzetto di Malgrate il Como (inizio alle 18).

“Partita senza troppo da raccontare, le avversarie avevano diverse assenze importanti, noi abbiamo giocato con meno mordente e precisione del solito, e la partita si è un po’ trascinata – le parole di coach Canali a fine gara – Non siamo riuscite a produrre il gioco bello e pulito che ricerchiamo, ma abbiamo comunque tenuto applicazione per tutti i 40 minuti, con ampie rotazioni e quintetti diversi. In settimana cercheremo di lavorare sulla nostra fluidità offensiva, abbiamo davanti la partita con Como e poi contro le due squadre più quotate del girone, dobbiamo sicuramente crescere ancora nei nostri meccanismi di gioco per affrontare gli avversari più competitivi”.

Cantù – LBW 30-63

parziali 1-10, 12-38, 25-47

LBW: Bassani 6, Aondio 15, Chitelotti 10, Galli 4, Donghi, Davide 2, Oggioni, Oddo 13, Ratti 2, Ciceri 1, Fumeo, Capellini 10. All.: Canali.