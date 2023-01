LECCO – Turno di riposo per la Lecco Basket Women, che osserverà i risultati della 14esima giornata del girone A di Serie C femminile, in attesa di tornare in campo per chiudere il girone d’andata ospitando al Palazzetto Pietro Scola di Malgrate la Cremonese Basket (domenica 22 gennaio alle 18).

Nonostante la squillante vittoria ottenuta nell’ultima partita contro la Futura Milano , il bilancio di questa prima fase di campionato è stato caratterizzato da molti alti e bassi. Ne parliamo con il presidente Paolo Benzoni che analizza il momento della sua squadra: “Sapevamo che ripetere i risultati della scorsa stagione non sarebbe stato facile, purtroppo quest’anno abbiamo avuto alcuni infortuni che ci hanno condizionato per gran parte del girone di andata e abbiamo fatto fatica a dare continuità ai nostri risultati. Inoltre abbiamo inserito nuove giocatrici, la squadra ha dovuto amalgamarsi ma è andata via via in crescendo, siamo fiduciosi per proseguo della stagione, dove sicuramente non lasceremo nulla di intentato“.

Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per la squadra. Guardando alla classifica e alla zona playoff dove saranno ammesse solo quattro squadre rispetto alle otto della scorsa stagione, la LBW può rientrare nel gruppo di vertice? “Siamo consapevoli di avere una buona squadra che se la può giocare contro tutti – risponde Benzoni – In questo momento non guardiamo troppo alla classifica, cerchiamo di giocare il nostro miglior basket e a fine stagione vedremo come saremo messi”.