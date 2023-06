LECCO – Dopo una breve pausa dalla fine del campionato di Serie C, la Lecco Basket Women è tornata in campo per disputare il torneo di Fino Mornasco, un quadrangolare che ha visto partecipare le formazioni di Mariano, Como e Vertemate.

Le lecchesi in campo con alcune giocatrici in prova hanno ben figurato classificandosi al secondo posto dopo aver perso la finale per un solo punto contro il Mariano (42-41). Nonostante l’epilogo amaro, coach Valentina Canali può ritenersi soddisfatta per l’esito della competizione.

“Queste partite sono state molto utili – le parole di Canali -. Oltre a dare spazio a tutte le nostre ragazze e alle giocatrici che stiamo provando, ci hanno permesso di iniziare a lavorare sul sistema di gioco che vogliamo costruire e su una identità nuova. Sulla finale dispiace aver perso di un punto. Pur con assenze significative, abbiamo giocato con carattere e grinta, mostrando buone soluzioni contro le numerose difese avversarie. Sono orgogliosa di come abbiamo disputato il torneo, della personalità che le ragazze stanno tirando fuori e della crescita che già solo in queste partite, abbiamo visto fare a questa squadra rinnovata. Il futuro è dalla nostra parte”.