LECCO BASKET WOMEN: CON COMO ARRIVA LA QUINTA VITTORIA DI FILA

LECCO – Quinta vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women che supera senza problemi anche il fanalino di coda Basket Como dopo una partita molto fisica con molti contatti.

Partono subito forti le ragazze di Canali facendo valere il loro maggior tasso tecnico prima sul 8-2 del 2′ e poi sul 20-10 del 8′. La gara viene spaccata in due nel secondo periodo dove le blucelesti piazzano un break di 25-6 che chiude definitivamente i conti sul 48-19.

Nel secondo tempo il divario rimane immutato con le ospiti che riescono a segnare di più soprattutto da fuori senza mai dare l’impressione di poter rientrare. La LBW oltre alle assenze di Rota, Capaldo e Fumagalli ha dovuto fare a meno anche di Capellini e Galli impegnate in un viaggio in Ghana per il loro progetto di volontariato. Nota positiva il rientro di Scola, giocatrice importante per il quintetto di casa. Ora le lecchesi sono attese da un’altra gara casalinga con il Mariano, compagine che si trova a due punti di distanza dalle capoliste Nibionno e LBW. La gara è in programma al palazzetto di Malgrate per domenica 12 novembre alle 18.

“Partita estremamente ‘maschia’ – ha commentato coach Valentina Canali -, sono contenta non si sia fatta male nessuna ragazza. Resto sempre perplessa quando vedo certo uso della fisicità. Le mie ragazze hanno provato a giocare con lucidità ma riconosco che era difficile, e siamo state molto imprecise da sotto, sbagliando veramente tante conclusioni. Tuttavia abbiamo giocato con maggior fluidità e questo è positivo. In difesa siamo state mediamente solide ma abbiamo subito troppe conclusioni dalla distanza sulle rotazioni e sui close out, dovremo migliorare su questo”.

LBW-Basket Como 77-44

(23-13, 46-19, 62-33)



LBW: Bassani 16, Aondio 15, Chitelotti 12, Scola 8, Donghi 4, Davide 3, Oggioni 5, Oddo 6, Ratti 6, Ciceri 2, Fumeo.

All.: Canali.