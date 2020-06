LECCO – Con la stagione ormai lasciata alle spalle, per la Lecco Basket Women è tempo di ripartire. La compagine del presidente Benzoni si avvicina ambiziosa al torneo di Promozione e ha deciso di puntare su alcune nuove giocatrici per ambire al salto di categoria.

Con la riconferma in blocco dell’organico che ha chiuso al quarto posto il campionato interrotto dal Covid 19, le blucelesti si rinforzano con Claudia Oddo 28 enne guardia-ala che arriva dalla Starlight Valmadrera dove ha disputato il campionato di serie C.

“Ho scelto Lecco Basket Women – racconta Claudia Oddo – per il progetto che mi è stato proposto e la voglia di puntare sul gruppo come base per raggiungere tutti gli obiettivi. Credo che la forza di una squadra si misuri anche dalla capacità di costruire un gruppo solido. Conosco tante giocatrici che fanno parte dell’organico attuale, qualcuna ha anche giocato con me nelle giovanili o anche in campionati senior e sono felice di ritrovarle.

Da fuori vedo una società che ha voglia di fare e di impegnarsi in un progetto a lungo termine con al centro il gruppo, per cercare di raggiungere traguardi importanti. Per quanto riguarda gli obiettivi individuali voglio sicuramente lavorare duro e dare il maggior apporto possibile alla squadra, sia tecnicamente che umanamente.

Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra sono ambiziosa quindi vorrei disputare un buon campionato che ci permetta di occupare i primi quattro posti della classifica e chissà: magari ci scappa la promozione in serie C”.