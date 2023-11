LECCO BASKET WOMEN KO A MARIANO DOPO L’OVERTIME

LECCO – Dopo cinque vittorie la LBW è costretta a cedere il passo a Mariano che ora la raggiunge in classifica. Partita molto combattuta quella disputata a Malgrate che ha visto le lecchesi uscire con le ossa rotte con ben due infortuni occorsi a Oddo per una gomitata all’occhio destro e Chitelotti uscita con una caviglia gonfia.

Oltre alle giocatrici, ha dovuto lasciare il campo anche coach Canali estromessa dopo essere stata sanzionata da due falli tecnici. Aggressività e ritmi alti subito dall’inizio con le ospiti che mostrano subito i muscoli con la loro fisicità e la precisione dal perimetro con Marconetti che alla fine metterà 28 punti a referto. Lecco ancora in emergenza per le assenze di Capellini, Galli, Rota, Capaldo e Fumagalli, risponde al break di Mariano, con i canestri di una efficace Chitelotti che porta le sue sul 18-18 del 10′. L’inerzia della gara resta sempre nelle mani delle comasche che vanno al riposo sul +8 (24-32).

Dopo la pausa Mariano prova l’allungo decisivo, ma Lecco si aggrappa alla sua difesa a zona per rientrare e arriva al -3 38-41. Si decide tutto nel quarto periodo dove i contatti fisici sono troppi e il metro arbitrale è molto permissivo. Mariano scappa nuovamente grazie alla tripla di Orsenigo e ai guizzi di Marconetti (45-53), ma prima la tripla di Chitelotti e poi quella di Oddo da oltre 8 metri portano la LBW a trovare il pareggio a 23″ dalla fine (55-55). La squadra di Canali ha in mano anche la palla della vittoria, ma una palla persa porta il match all’overtime. Qui le lecchesi perdono Oddo e Chitelotti per infortunio e il coach per il secondo tecnico. Mariano trova l’allungo decisivo con le bombe di Conegian e Marconetti e trova la vittoria. Sabato prossimo le lecchesi sono attese dalla trasferta di Costamasnaga alle 21 per affrontare la capolista Nibionno.

“Abbiamo fatto il massimo che potevamo, per come siamo arrivate a questa partita e per le condizioni in cui ce l’hanno fatta giocare – dice a fine partita di coach Canali -. Sono orgogliosa delle mie ragazze e di come hanno lottato. Certo, abbiamo fatto tanti errori, è stata la prima partita tirata della stagione e forse in alcuni momenti ci siamo fatte prendere troppo dalla frenesia e abbiamo sciupati alcuni possessi di troppo. Nel secondo tempo abbiamo compiuto una rimonta notevole, con una difesa veramente solida, arrivando sul 55-55 con palla in mano, che purtroppo non siamo riuscite a gestire con lucidità. Nell’overtime abbiamo perso Oddo per una gomitata killer e Chitelotti per infortunio, con una fisicità in campo veramente esasperata. Miglioreremo e faremo tesoro della partita di oggi, ma credo abbiamo veramente dato tutto contro ogni situazione possibile e ci portiamo a casa fiducia e voglia di riscatto. Al ritorno, si spera al completo, ci faremo trovare pronte. Ora testa al prossimo match importantissimo a Costa, la stagione è lunghissima e noi ci saremo”.

Alle parole di coach Canali fanno seguito quelle del presidente Paolo Benzoni: “Faccio i complimenti alla ragazze per essersi battute fino all’ultimo dando tutto quello che avevano, in una partita nella quale sono stati concessi contatti molto al di là del consentito dal regolamento e dalla quale usciamo con altri due infortuni, oltre all’espulsione della nostra allenatrice davvero incomprensibile. Una brutta serata, dalla quale dobbiamo ripartire consapevoli della nostra forza e del fatto che purtroppo, a volte, dobbiamo affrontare partite molto dure che poco hanno a che fare con la pallacanestro”.

LBW-Nonna Papera Mariano 60-66 dts (parziali: 18-18, 24-32, 38-46, 55-55)

LBW: Bassani 21, Aondio 6, Chitelotti 20, Scola 2, Donghi, Davide, Oggioni, Oddo 10, Ratti 1, Ciceri ne, Fumeo. All.: Canali.