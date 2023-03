MALGRATE – Una tripla di Martina Molteni a 6″ dalla sirena condanna la Lecco Basket Women alla sconfitta casalinga con il Vigevano. Davvero una beffa per la squadra di Canali che dopo una brutta partenza, si è ritrovata a 5′ dalla fine sul 53-43. Poi gli ultimi minuti sono stati un incubo e alla fine le ospiti hanno piazzato la zampata vincente espugnando il palazzetto di Malgrate.

LA CRONACA

Primo quarto da dimenticare per le blucelesti sotto per 11-1 dopo 6′. La squadra sembra smarrita e segna solo 9 punti in 10′. Vigevano ne approfitta per trovare il massimo vantaggio grazie anche alle triple di Spiga, Scardaci e Pulvirenti per il 13-24 del 13′. Prima dell’intervallo arriva una reazione della LBW che ricuce lo strappo e va al riposo sotto di 5 punti sul 25-30.

Dopo la pausa le lecchesi sembrano trasformate e ci pensa Oddo a dare la scossa alle compagne con due triple che portano al sorpasso. Anche la difesa si dimostra più efficace con il parziale di 17-7 che manda la LBW sul +5 al 30′ (42-37). L’inerzia della gara sembra nelle mani delle lecchesi che con Oddo e Mandonico trovano addirittura il +10 sul 53-43 del 35′. Ma succede l’inaspettato. Molteni si carica in spalla la squadra e Vigevano piazza il break di 10-0 che vale il pareggio sul 53-53 a 1’38” dalla fine. Dopo il time out arrivano i due liberi di Mandonico per il 55-53. Poi Vigevano commette un infrazione di 5″ da rimessa in campo. Palla alle lecchesi che però non approfittano facendo 0/2 dalla lunetta con Scola. Dall’altra parte Fanaletti fa 2/2 per il pareggio a 34″ (55-55). Palla cosi alla LBW che trova canestro con libero supplementare con Scola che però non va a segno (57-55). Vigevano ha l’ultimo pallone e arriva la tripla di Molteni a 6″ che gela il palazzetto per il 57-58. Lecco ha l’ultimo possesso ma esegue male la rimessa e getta al vento una partita alla sua portata.

“C’è poco da dire – le parole di coach Canali a fine partita -. Un approccio alla partita da dimenticare, molle e svogliato. Poi, a cavallo tra primo e secondo quarto, abbiamo cambiato atteggiamento e ci siamo pian piano riavvicinate. Un terzo quarto positivo ci permette di andare sul più 5, e a inizio quarta frazione allunghiamo sul +10. Poi non saprei definire quello che è successo, si è spenta la luce e ci siamo fatte recuperare senza più riuscire a fare una scelta lucida. A 10″ dalla fine Scola segna il più 2, ma a 6″ subiamo una bomba mortale e con l’ultimo possesso non abbiamo eseguito la rimessa e la partita è finita così. La abbiamo letteralmente buttata via, un’altra volta. Mancano 5 partite e bisogna mettersi in testa che bisogna allenarsi e giocare con impegno e rispetto”. Ora le lecchesi saranno attese dalla trasferta di Monza sabato prossimo alle 20:30.

Lecco Basket Women – Cat Vigevano 57-58

(9-17, 25-30, 42-37)

Lecco Basket Women: Aondio 6, Chitelotti 4, Plebani, Scola 6, Davide, Colombo 8, Oddo 12, Nava 5, Benzoni, Rota 2, Ciceri 1, Mandonico 13. All.: Canali.

Cat Vigevano: Spiga 7, Cocozza 2, Formaggio, Scardamaci 5, Molteni 16, Maggi 8, Fanaletti 5, Veneroni 7, Pulvirenti 8, Scalvini ne.