LECCO – La Lecco Basket Women ha un nuovo preparatore atletico che risponde al nome di Giacomo Garota.

Conosciamo meglio chi si prenderà cura delle giocatrici blucelesti durante la fase di preparazione: “La passione per il basket e per lo sport in generale mi accompagnano fin da piccolo, nel mio percorso da giocatore ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno stimolato a far diventare la mia passione in una vera e propria professione. Non essendo un “fenomeno” in campo, dopo il percorso di studi in scienze motorie, ho deciso di proseguire questo obiettivo, iniziando a lavorare come preparatore fisico nella Nuova Pallacanestro Olginate, dove tutt’ora seguo il settore giovanile”.

“Attualmente sono ancora un giocatore, ma mi capita spesso di dover far il preparatore anche ai miei compagni in pre season o nelle attivazioni, generando sempre dei simpatici siparietti di squadra”.

Ora ti aspetta una nuovo lavoro con la Lecco Basket Women: “Sarà la prima esperienza nel mondo femminile ed è sicuramente una bella sfida per confrontarmi con le giocatrici. Potrò mettermi in gioco con richieste fisiche e metodologiche diverse da quelle incontrate finora. Si vedrà tanta cura nella qualità dei movimenti tipici della pallacanestro, sia per prevenire gli infortuni, che per essere molto più efficienti e scattanti sul campo. Tutti mi hanno detto che le ragazze si allenano con più diligenza dei ragazzi, quindi spero non mi deludano. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con la squadra”.