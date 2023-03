MELZO (MI) – Pesante sconfitta per 58-33 sul campo della prima della classe per la Lecco Basket Women. Lo scarto finale di 25 punti è fin troppo severo per il quintetto di coach Canali che per lunghi tratti ha saputo tener testa a Melzo, una compagine più attrezzata e completa delle lecchesi.

Nel primo quarto la squadra di casa parte subito forte spinta dalle sue bocche da fuoco Bonetti e Rossi che portano al 8-2 del 4’. Dopo il time out, le ospiti rientrano in partita grazie ai punti dalla panchina di Chitelotti e la gara torna in equilibrio sul 21-14 del 10’. Lecco fatica molto a costruire in attacco anche per merito di una difesa asfissiante che non permette di giocare nel pitturato. Il primo strappo al match arriva all’inizio del secondo periodo con il +14 (31-17), ma Lecco reagisce prontamente con un contro break di 8-0 grazie alle due triple di Aondio e al canestro in contropiede di Mandonico e si va al riposo sul 33-25.

Dopo la pausa le squadre smettono di segnare. La zona delle blucelesti frena l’attacco di casa, ma dall’altra parte non si approfitta. Lecco perde per infortunio alla caviglia Chitelotti e finisce sotto nel finale di parziale con una tripla di Bonetti che porta al +10 del 30’ (42-32). Nel quarto periodo arriva il tracollo per la LBW che mette a segno solo un tiro libero di Scola in 10’ contro i 16 punti delle avversarie trascinate dalle due triple di Rossi che mettono la parola fine alla contesa. Divario pesante ma grande merito alla capolista.

“Abbiamo faticato da subito, contro la prima della classe, ma ce la siamo giocata per 30 minuti, mettendo una buona applicazione difensiva, che pur si è sempre scontrata con una grandissima precisione al tiro delle avversarie – il commento di coach Valentina Canali -. In attacco abbiamo trovato tanta difficoltà ad avere fluidità e individuare spazi corretti. Siamo state sotto per trenta minuti, vero, ma siamo state capaci anche di impensierire le avversarie avvicinandoci a 1-2 possessi di distanza. Purtroppo nel quarto periodo abbiamo mollato, subendo un 16-1 impietoso. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci tecnicamente e commettere meno errori, specie sotto la pressione fisica di una difesa intensa, e sfruttare con serietà e dedizione questi due mesi per guardare avanti e crescere”. Domenica prossima alle 18, le lecchesi torneranno a giocare in casa nel palazzetto di Malgrate dove affronteranno il Cat Vigevano.

Basket Melzo-Lecco Basket Women 58-33

(21-14, 33-25, 42-32)

Basket Melzo: Lattuada 2, Maglio 4, Rossi 14, I. Ceresoli 12, Motta 2, Bonetti 16, M. Gastoldi ne, Mutti, C. Gastoldi, S. Ceresoli 4, Bosisio 4, Tresoldi ne. All.: Pacchetti.

Lecco Basket Women: Aondio 9, Chitellotti 4, Plebani, Scola 5, Donghi, Davide 2, Colombo 5, Oddo 2, Nava, Rota, Ciceri, Mandonico 6. All.: Canali.