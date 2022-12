LECCO – Torna al successo la Lecco Basket Women nella gara casalinga con l’Eureka Monza. Dopo aver giocato due quarti sotto tono, le lecchesi grazie a un terzo periodo impeccabile in difesa (solo 2 punti concessi), ribaltano il match e lo controllano fino alla fine mostrando più qualità delle avversarie. Due punti che ridanno morale alla squadra e che fanno rialzare la posizione di classifica.

Inizio di gara subito in salita per le lecchesi che in un amen si ritrovano sotto per 0-10 al 4′. Dopo il time out la squadra si riprende e con il passaggio alla difesa a zona ritorna prepotentemente sotto nel punteggio. La tripla di Oddo riporta al -2 (8-10), ma bastano alcune disattenzioni difensive per lasciare canestri facili a Varisco e Mariano che siglano il 12-17 del 10′. Nel secondo periodo le blucelesti schiacciano sull’acceleratore e dopo 3′ trovano il primo vantaggio sul 19-17 grazie ai canestri di Nava e Colombo. La gara però resta aperta con continui capovolgimenti di fronte e tiri da 3 che si susseguono da una parte all’altra. Prima del riposo le monzesi, sfruttando anche gli errori dalla lunetta del quintetto di casa, si riportano avanti sul 27-30.

Dopo la pausa Lecco si ripresenta in campo più convinto dei propri mezzi. In campo si vede una difesa solidissima che lascia le briciole alle avversarie. In 10′ la squadra di Canali subisce solo un canestro e in attacco Capaldo e Oddo sono le spine nel fianco delle avversarie che sono costrette a inseguire sul 39-32. Nell’ultimo quarto la LBW gestisce senza problemi il vantaggio acquisito grazie anche alla tripla di Capaldo che vale il 46-38 del 37′. Gara ormai senza più storia e monzesi incapaci di trovare l’ultimo sussulto per rientrare in partita. Un successo che consente alla squadra del presidente Benzoni di salire in classifica a quota 10 punti e tirare un sospiro di sollievo dopo le ultime sconfitte.

“Avevamo bisogno di una vittoria, e sono felice sia arrivata – le parole di coach Canali al termine della gara -. Questa squadra merita di ritrovare serenità e fiducia. Siamo partite malissimo, ma siamo state brave a rientrare in partita un possesso alla volta senza disunirci. Purtroppo siamo incostanti nell’arco dei 40 minuti, lo sappiamo e ci stiamo lavorando, abbiamo subito diversi break negativi che potevano metterci in estrema difficoltà, ma oggi abbiamo avuto il merito di rialzare sempre la testa in fretta. Nota positiva di oggi una ritrovata solidità nel tiro da tre, nei momenti più di affanno abbiamo trovato soluzioni importanti dalla distanza. Dobbiamo insistere nel nostro percorso di miglioramento senza guardare troppo alla classifica, portiamo a casa questa serata positiva e torniamo a lavorare”.

Settimana prossima altro turno casalingo. In occasione della partita dell’11 dicembre alle 18 tra LBW e Rezzato, ci sarà l’iniziativa di raccolta di peluche e giochi nuovi da donare a Associazione per il Bambino in Ospedale denominata Abio Lecco. La società invita tifosi e simpatizzanti ad accorrere al palazzetto Pietro Scola di Malgrate portando un peluche o un gioco confezionato nuovi e marchiati CE. Le ragazze della squadra nell’occasione hanno realizzato un video di promozione dell’evento.

Lecco Basket Women-Eureka Monza 51-43

(parziali 12-17, 27-30, 39-32)



Lecco Basket Women: Aondio, Chitelotti 2, Capaldo 13, Scola 2, Davide 3, Colombo 5, Oddo 13, Nava 5, Benzoni, Rota, Ciceri, Mandonico 8.

Eureka Monza: Ugon ne, Grasso ne, Varisco 5, Monti 3, Mariani 10, Pozzi ne, Milan 6, Ziccardi 2, Fantoni 9, De Michele 5, Huboldne, Seaman 3.