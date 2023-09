MALGRATE – Il debutto nella palestra di Malgrate coincide con la prima sconfitta stagionale subita da una Geas Sesto decisamente più solida della Lecco Basket Women.

Il punteggio finale di 59-72 (parziali: 16-13, 29-36, 45-65), rispecchia i valori visti sul campo dove le giovani ospiti che disputeranno anche il campionato under 19, hanno messo in mostra le loro qualità. La LBW dal canto suo priva ancora delle play Scola e Fumagalli, ha cercato in ogni modo di mettere in difficoltà le milanesi giocando bene la prima parte della gara chiusa sul 29-36 all’intervallo.

Nel terzo quarto poi, nonostante le quattro triple messe a segno dalle blucelesti, Sesto ha trovato l’allungo decisivo chiudendo il parziale sul 45-65. Nel finale gestione da parte delle ospiti con la LBW che accorcia le distanze sino ad arrivare sul -13. Un buon test per oliare i meccanismi e trovare l’intesa sia in attacco, che in difesa in vista dell’esordio in campionato previsto per l’8 ottobre.

Domenica prossima ancora a Malgrate alle 17:30, si disputerà l’ultima amichevole preseason con la compagine di Gallarate che milita nel girone D di serie C. Sarà un altro test significativo contro un avversario quotato. Ecco il tabellino delle lecchesi: Bassani 16, Aondio 5, Chitelotti 2, Capaldo 2, Galli 2, Donghi 2, Davide 7, Oggioni 4, Oddo 7, Ratti 1, Rota, Fumeo, Capellini 11. All: Canali.

“Abbiamo giocato contro una formazione estremamente valida, al completo anche di tutte le ragazze che militano nella A1, e abbiamo pagato la loro fisicità e intensità – dice la coach Valentina Canali a fine partita -. Sappiamo di dover lavorare e lo faremo, in questo momento, e contro formazioni così aggressive, paghiamo ovviamente l’assenza dei nostri playmaker e il nostro gioco ancora acerbo. Possiamo fare meglio, ma siamo qui per questo e non ci abbattiamo di fronte a una serata difficile. Si sono comunque viste cose positive e impegno, e comunque la determinazione a provarci sempre, in un contesto estremamente competitivo. Continuiamo a lavorare con fiducia e cerchiamo di insistere sulle nostre cose, sappiamo dove stiamo andando”.