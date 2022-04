MILANO – Quarto sigillo consecutivo per la Lecco Basket Women che viola il campo dell’Idea Sport Milano uscendo alla distanza dopo due quarti equilibrati. Il successo permette alla squadra di Canali di proseguire la corsa al quinto posto nei play off.

LA CRONACA

Partita dai due volti quella disputata in terra milanese. Ad una partenza contratta con alcune disattenzioni difensive, le blu celesti dopo il time out rientrano in campo più convinte e infilano un parziale di 13-2 che le porta a condurre per 12-20 al 12’con le triple di Nava e Greppi. Il match vive di fiammate e dopo quella lecchese, arriva quella delle padrone di casa che rispondono alla stessa maniera con le bombe di Consonni e Fogli che firmano il nuovo sorpasso sul 21-20 del 15’. Lecco sistema al meglio la difesa e va al riposo con un piccolo vantaggio (24-28). Dopo la pausa le ospiti sembrano più determinate e ancora con le triple di Greppi e Nava e i liberi di Oddo arriva il break che vale il +12 (30-42). Milano non riesce più a trovare il bandolo della matassa ed è costretta alla resa. La parola fine la mettono Capaldo con 10 punti e Oddo con la tripla che vale il +21 (37-59). Poi è solo gestione sino alla sirena finale. Ora prosegue il duello con il Sondrio per il quinto posto. Dopo la pausa per le festività pasquali, ci sarà l’atteso match con le valtellinesi in programma ad Annone per domenica 24 aprile alle ore 18 con in palio punti pesantissimi.

Il commento di coach Canali sulla partita: “Anche oggi abbiamo faticato nella prima parte di gara, per poi emergere alla distanza. Purtroppo abbiamo queste partenze soporifere dove non riusciamo a imprimere la giusta energia difensiva e i giusti ritmi in attacco. Se poi non troviamo fiducia nel tiro dalla distanza, facciamo una fatica bestiale. Dopo l’intervallo siamo andate bene con determinazione, gioco corale e intensità difensiva. La pausa ci farà bene per poter recuperare le energie e poi pensare al Sondrio”.

Idea Sport Milano – Lecco Basket Women 41-60

(parziali: 12-17, 24-28, 35-46)

Idea Sport Milano: Cipelli 2, Agosti 2, Buratti 2, Consonni 6, Cristallo 4, Colombo, Galimberti 10, Caccavo 6, Gornati, Fogli 7, Pietromartire 2. All.: Botton.

Lecco Basket Women: Chitelotti, Scola 1, Capaldo18, Davide 5, Oddo 9, Nava 6, Greppi 10, Benzoni, Rota 2, Galli, Mandonico 9 . All.: Canali – Fornaro.