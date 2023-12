LECCO BASKET WOMEN: VITTORIA A FATICA SUL GARBAGNATE

LECCO – Seconda vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women che fatica più del previsto per aver ragione di un Garbagnate molto combattivo che ha dato parecchio filo da torcere al quintetto di coach Canali.

La gara si è risolta solo nell’ultimo periodo dove a fare la differenza per le lecchesi è stata la solita Bassani che si è presa in spalla la squadra segnando canestri importanti che hanno permesso di trovare quel vantaggio che è si protratto sino alla sirena finale. Male il primo periodo con poca fluidità nel gioco e errori al tiro. Garbagnate si porta meritatamente avanti per 9-17, prima di subire un parziale di 10-0 per le blucelesti firmato dal duo Bassani e Capellini che portano al sorpasso sul 19-17. Da lì in poi la gara rimane sempre in equilibrio con le lecchesi che non riescono a piazzare l’allungo decisivo.

Si arriva all’intervallo sul 25-24 e poi alla fine del terzo periodo con il 37-36. Nell’ultimo periodo arriva la svolta definitiva. Prima la tripla di Oddo porta al +4 (40-36) ma subito dopo la LBW perde per 5 falli Capellini. Ci pensa quindi Bassani a risolvere tutti i problemi offensivi con l’apporto di Oggioni e Galli che valgono il 53-42 del 37′. Garbagnate deve alzare bandiera bianca e accettare la sconfitta.

“Fatico a commentare – dice coach Canali dopo la gara. Brutta partita infarcita di errori: 19 palle perse, 2/20 da 3, 18/50 da 2. Non c’è molto altro da aggiungere. Un risultato che deve essere un bagno d’umiltà. Mi prendo le responsabilità, evidentemente dobbiamo cambiare rotta a testa bassa. Ma dobbiamo anche allenarci tutte sempre con continuità. Complimenti alle avversarie e allo staff tecnico, una crescita notevole”. Le blucelesti torneranno in campo sabato prossimo alle 21.15 per affrontare in trasferta il Villaguardia, compagine che occupa la quarta posizione in classifica.

LBW-Yamamay Garbagnate 55-47

(7-13, 25-24, 37-36)

LBW: Bassani 19, Aondio, Chitelotti 2, Galli 9, Scola 3, Davide, Oggioni 8, Oddo 5, Ratti, Ciceri, Fumeo ne, Capellini 9. All.: Canali.

Yamamay Garbagnate: Carrettoni 11, Damato 9, Gregori 7, Cappa 7, Colombera 6, Tamborini 5, Marra 2, Franconieri, Menegolo, Toia, Bastoni, Elisir. All.: Postorino.