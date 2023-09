LECCO – Giovedì 28 settembre alle 21 a Chiuso, alla Casa sul Pozzo, un’assemblea pubblica dedicata al tema della Lecco-Bergamo e alle nuove alternative progettuali.

Il momento, introdotto dal coordinatore del Comitato di Chiuso Luca Dossi e condotto dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dal dirigente dell’area tecnica del Comune di Lecco Alessandro Crippa, avrà come obiettivo quello di spiegare ai cittadini, in particolare a quelli del rione di Chiuso, quali saranno gli sviluppi futuri dell’opera.

Sarà l’occasione per presentare, così come già ai consiglieri della Commissione V nel corso della seduta di ieri sera, le tre alternative progettuali di cui alla Conferenza di servizi preliminare indetta per l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera “S.S.639 Variante di Vercurago” nell’ambito degli interventi strategici in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La cittadinanza è invitata.