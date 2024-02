LECCO-BERGAMO, ‘CAMBIA CALOLZIO’ SOSTIENE IL CONSIGLIO STRAORDINARIO

CALOLZIOCORTE – Cambia Calolzio sostiene il consiglio comunale straordinario del 5 marzo sulla Lecco-Bergamo.

Il consiglio comunale straordinario del 5 marzo alle 20.30, richiesto da Calolziocorte Bene Comune, punta ad informare i calolziesi sulle conseguenze per la città dei lavori di costruzione della variante Lecco-Bergamo, tema di dibattito in comune.

L’iniziativa ha raccolto anche il sostegno della forza d’opposizione ‘Cambia Calolzio’, che ha rilasciato un comunicato in cui espone le proprie critiche all’opera:

Martedì 5 marzo alle 20.30 è organizzato un Consiglio Comunale per discutere del progetto della variante Lecco-Bergamo. Invitiamo i cittadini ad essere presenti per comprendere come questo progetto:

– non si risolverà il problema viario in quanto si andrà a creare un imbuto non di poco conto in zona Lavello;

– si metteranno a rischio alcune falde freatiche;

– si rischia di provocare evacuazioni di alloggi e attività artigianali;

– il costo dell’opera supera i 100 milioni di euro al chilometro e sarà destinato ad aumentare. Basti pensare all’asportazione dei veleni della terra della ex Sali di Bario;

– appalti e lavori, sempre che non intervengano ricorsi e altri problemi, dureranno più di dieci anni;

Insieme ai cittadini del “Comitato di Chiuso”, che da molti anni è impegnato a ragionare sui problemi di questo tunnel, come Cambia Calolzio non ci sottrarremo al dovere di contrastare i disagi e gli errori di quest’opera. Forse è ora di valutare di cambiare ragionamento anche sui problemi viabilistici esistenti attraverso un nuovo studio viabilistico ricercando, senza dogmi, possibili alternative.