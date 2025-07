LECCO-BERGAMO, CARENNO APPOGGIA LA MOZIONE DEL COMITATO

CARENNO – La questione della variante della Lecco-Bergamo torna al centro del dibattito territoriale: il sindaco di Carenno, Luca Pigazzini, si è schierato apertamente a favore di una valutazione tecnica dell’alternativa progettuale proposta dai comitati cittadini.

L’1 luglio, il consiglio comunale di Carenno ha approvato con ampia maggioranza (due soli voti contrari) la mozione proposta dal Comitato “Insieme per una diversa Lecco Bergamo”. La mozione non chiede la realizzazione automatica di un tracciato alternativo, bensì una valutazione tecnica preliminare da parte di Anas, finalizzata a capire se l’ipotesi possa risultare preferibile dal punto di vista ingegneristico, ambientale e urbanistico.

“Abbiamo voluto porre l’accento sulla necessità di avere certezza e contezza del cronoprogramma,” spiega Pigazzini, “per evitare che i tempi biblici di realizzazione subiscano ulteriori rallentamenti.” L’obiettivo della mozione, quindi, è pragmatico: evitare che l’intervento resti un’incompiuta e che i nodi viabilistici si spostino semplicemente da una zona all’altra senza vera risoluzione.

Il sindaco ha espresso perplessità sul progetto attuale, definendolo parziale e potenzialmente controproducente: secondo il primo cittadino, lo spostamento della criticità dalla rotonda di Rivabella alla zona sotto la stazione di Calolziocorte non risolverebbe il problema, mentre la variante proposta attraverserebbe zone urbanizzate, con impatti significativi su edifici residenziali e attività commerciali; rischi idrogeologici, come il possibile ritrovamento di acqua durante gli scavi, non sono stati esclusi, e il costo stimato di circa 253 milioni per soli 2,4 km desta interrogativi sulla sostenibilità economica dell’opera.

Pigazzini propone invece una valutazione tecnica dell’ipotesi alternativa, che porterebbe la strada a monte dell’abitato, con potenziali benefici per la viabilità e minori impatti ambientali. La valutazione di un’alternativa potrebbe includere un’uscita dedicata per l’alta Valle San Martino e una parte terminale all’altezza del ponte Cantù a Sala o addirittura oltre, che tutelerebbe le aree attualmente a rischio nel progetto corrente.

Uno dei punti centrali è l’invito a superare le divisioni tra i comuni del territorio, facendo fronte comune a sostegno della mozione. Il sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi, ha espresso parere contrario alla mozione, ma Pigazzini ribadisce che la valutazione tecnica richiesta non implica un cambio progettuale automatico.

“Quello che sto cercando di capire in questi giorni,” sottolinea, “è se c’è una volontà comune tra gli amministratori, almeno nel sostenere un approfondimento tecnico da parte di Anas”, ha dichiarato, sottolineando che

Inoltre, Pigazzini propone l’eventuale nomina di un commissario straordinario che possa garantire tempi certi e risorse adeguate, anche considerando che il progetto rientra nel perimetro delle opere olimpiche.

Il sindaco riflette sulle tempistiche e le risorse disponibili: se tutto procede regolarmente, entro il 2026 dovrebbe esserci solo il progetto di fattibilità tecnico-economica, con successiva gara d’appalto e realizzazione esecutiva. Si parla quindi di almeno altri due anni prima dell’inizio concreto dei lavori.

La copertura finanziaria, inoltre, resta incerta: “Le risorse oggi stanziate potrebbero coprire solo una parte dei costi. E non c’è ancora contezza del quadro economico definitivo,” afferma. Da qui, la necessità di definire strategie integrate tra Stato, Anas e Regione.

Pigazzini insiste: la valutazione tecnica non è un capriccio politico, ma una risposta doverosa a una richiesta concreta, sostenuta da migliaia di cittadini. “Non chiediamo di realizzare per forza l’alternativa,” conclude, “ma di analizzarla con serietà, rispetto e trasparenza, ricordando che la petizione ha raggiunto le 3mila firme ed indica una forte volontà popolare di risolvere il problema”.

Michele Carenini