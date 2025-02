LECCO-BERGAMO, I DUBBI DEL PD DOPO L’ASSEMBLEA DEL COMITATO

CALOLZIOCORTE – Nella serata di mercoledì 26 febbraio a Calolziocorte si è tenuta una partecipatissima prima assemblea del Comitato “Insieme per una diversa Lecco-Bergamo”, dove sono state esposte alla cittadinanza le numerose criticità del progetto partendo dai documenti relativi all’opera del “secondo lotto”. Durante il dibattito, queste criticità sono state ulteriormente evidenziate dalle preoccupazioni dei cittadini presenti in sala per un progetto che, se diventasse esecutivo in questa forma, comporterebbe tanti sacrifici per i calolziesi, tra cui espropri, trasferimenti di famiglie, danneggiamenti a manufatti e un cantiere esattamente nel centro della città per (almeno) cinque anni.

Tra il pubblico, erano presenti anche gli iscritti al Circolo del Partito Democratico di Calolziocorte, che si sono detti perplessi, soprattutto in merito alle risposte date dal sindaco alle numerose sollecitazioni dei cittadini e del Comitato.

“Ottima la partecipazione all’assemblea di ieri sera sulla Lecco-Bergamo, rimaniamo tuttavia disorientati dagli interventi del sindaco – è il commento della segretaria di Circolo Monica Corti – “Il sindaco non ha saputo rispondere in modo adeguato alle preoccupazioni e alle richieste, formulate in maniera precisa, limitandosi a fornire alcuni dettagli dell’iter burocratico e trasmettendo un senso di impotenza e rassegnazione, quasi come se sperasse che la strada non venisse realizzata affatto. Il sindaco di Calolziocorte cosa vuole e cosa chiede per la città che amministra? Abbiamo visto quali saranno i sacrifici che dovranno fare i cittadini per la realizzazione di questo secondo lotto, eppure i benefici concreti per il traffico che tutti pretendono da questo investimento di 300 milioni di euro sembrano non esserci. Incanalare definitivamente tutto il traffico pesante verso il Monastero del Lavello, Foppenico e Sala, e quindi mantenendolo all’interno della città, in zone residenziali, dove sono presenti quasi tutte le scuole di Calolziocorte, sarà sicuro?

Sappiamo che la definizione del tracciato di una strada è una questione complessa e non vogliamo banalizzarla, ma un investimento economico di tale portata, con il conseguente trasferimento di famiglie in un mercato immobiliare così critico, oltre agli impatti sulla vita del paese in generale, merita un’attenzione ben diversa. Il partito del Sindaco gestisce la Provincia, la Regione e il Ministero delle Infrastrutture, qualcuno a cui rivolgersi per tutelare la sua città ci sarà pure! Calolziocorte non è una frazioncina isolata, è il terzo paese per abitanti nella Provincia di Lecco, posto sulla direttrice tra Bergamo e la Valtellina, dove transitano quotidianamente 30 000 veicoli. Il problema del traffico non è solo un fastidio di alcuni residenti, ma un problema concreto per la mobilità dei cittadini di almeno tutta la Valle San Martino e per le aziende.

Il sindaco dovrebbe sentirsi più coinvolto e protagonista, anche se non risiede nelle vie dove ci saranno gli espropri.

Noi faremo tutto quello che è in nostro potere perché la Lecco-Bergamo venga realizzata e questi 300 milioni vengano investiti in un’opera che risolva veramente il problema del traffico e della sicurezza sulle strade della nostra Valle”.