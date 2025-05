LECCO-BERGAMO, COMITATI PREOCCUPATI: LANCIATA UNA RACCOLTA DI FIRME

CALOLZIOCORTE – Conferenza indetta dai comitati guidati da Luca Dossi (Chiuso) e Paolo Cola (Per una differente Lecco-Bergamo), obiettivo discutere criticità e alternative al progetto della Lecco-Bergamo, un’opera infrastrutturale da oltre 250 milioni di euro che collega le due province e che è tornata al centro del dibattito in vista dei Giochi Olimpici[1].

I comitati, pur favorevoli alla realizzazione della Lecco-Bergamo, chiedono una revisione del progetto attuale, che secondo loro sposterebbe le criticità da Chiuso al centro di Calolziocorte, con problemi di viabilità e l’inevitabile demolizione di nove abitazioni (coinvolte anche ditte e aziende, oltre alla sede locale del CAI).

In particolare, si evidenzia come l’uscita prevista a Calolzio comporterà una rotatoria di 37 metri di diametro che si collegherà a una rotatoria di soli 8 metri, creando un collo di bottiglia e aggravando il traffico locale[1].

L’appello è rivolto alle istituzioni, al commissario straordinario e al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, affinché si valuti un progetto unico e meno impattante, che rispetti il territorio e migliori realmente il collegamento tra Bergamo, l’aeroporto, Lecco e la Valtellina.

Si chiede inoltre di superare la frammentazione attuale del progetto in più lotti, che genera incertezze su tempi, costi e sostenibilità ambientale[7].

I lavori per il tunnel tra Chiuso e Calolziocorte, primo lotto della variante di Vercurago, inizieranno nel 2027 e si prevede il completamento entro il 2032. Nel frattempo, sono in corso lavori per la variante di Cisano, con un investimento di circa 50 milioni di euro. Tuttavia, la progettazione definitiva non sarà pronta prima del 2027, ben oltre la data prevista per le Olimpiadi][7].

Entrambi i portavoce dei comitati sottolineano l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo per evitare che questa infrastruttura, pensata per facilitare i collegamenti, diventi invece un problema urbanistico per i prossimi quarant’anni, compromettendo la qualità della vita e la viabilità dei comuni coinvolti[1].

Infine, è stata lanciata una petizione per raccogliere firme a sostegno di una revisione del progetto, che sarà disponibile a partire da venerdì prossimo, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini e istituzioni per una soluzione condivisa e sostenibile[1].

