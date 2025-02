LECCO-BERGAMO, SABATO 15 IL PRESIDIO AL CANTIERE DI PATTO PER IL NORD

LECCO – Sabato 15 febbraio dalle 10:30 alle 12, si terrà un presidio presso il cantiere della Lecco-Bergamo, nel rione di Chiuso.

La Lecco-Bergamo, una strada sulla quale, per il segretario di Patto per il Nord Paolo Grimoldi, “si fanno chiacchiere da almeno 15 anni e dove sono stati bruciati vagonate di milioni di euro dei contribuenti. La gestione delle politiche locali è stata un susseguirsi di disastri. Patto per il nord, che nasce proprio con l’obiettivo di occuparsi delle tematiche alle quali la popolazione è sensibile, darà battaglia per sbloccare questo ennesimo caso di malaffare e sconclusionata gestione da parte della politica. Frutto di una combinazione di fattori, tra cui difficoltà politiche, mancanza di risorse, e talvolta anche conflitti tra enti locali o regionali, questa infrastruttura viaria è fondamentale per la crescita economica e la qualità della vita dei pendolari”.

“Oggi – spiega Grimoldi – per andare da Orio al Serio a Lecco, ci si imbatte in una serie di ostacoli e impedimenti che rendono il tragitto un viaggio da terzo mondo.

Questa la Lombardia del dopo Expo, il cui PIL registra il 22% di quello nazionale? Una vergogna. Le previsioni sentenziano che la Lecco-Bergamo non sarà terminata prima del 2030. Questo penalizzerà anche la viabilità per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, che se fosse consegnata alla viabilità, consentirebbe un collegamento più rapido tra l’aeroporto di Bergamo e la Valtellina, via Lecco.

Viabilità al nord penalizzata a favore dell’inutile ponte sullo stretto di Messina”.

“Con coerenza e competenza Patto per il Nord presidierà questa situazione con determinazione. Supporto a chi lavora ed è costretto a vivere questo dramma quotidiano”, conclude il segretario.