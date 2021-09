LECCO – “L’avevo già anticipato, con particolare cognizione di causa e senza fughe in avanti, solo poche settimane fa, poco prima della pausa estiva: il testo della convenzione tra Anas e Provincia di Lecco per la ripartenza della progettazione esecutiva della Lecco-Bergamo aveva l’assenso del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ed infatti, a seguito della recente presa visione e dell’ok al nuovo testo da parte della stessa Provincia di Lecco, il Ministero, in queste ore, mi ha nuovamente confermato che provvederà a dare il nullaosta formale ad Anas per stipulare la convenzione”.

Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e capogruppo PD in Commissione finanze conferma così la notizia, già data a fine luglio, relativa all’accordo per la progettazione esecutiva della Lecco-Bergamo.

“Dopo un confronto – prosegue il parlamentare – che si è rivelato complesso e impegnativo per i molti soggetti pubblici interessati e che mi ha visto fortemente impegnato nel corso di tutto l’ultimo anno, abbiamo infine superato tutte le difficoltà burocratiche. Finalmente, sarà possibile aggiornare e quantificare i costi di quest’opera e attivarsi quindi, subito dopo, al fine di recuperare le eventuali risorse aggiuntive necessarie al completamento dei lavori”.

“In ogni caso – conclude Fragomeli – posso assicurare che il mio contributo non verrà meno fino a quando non avremo riaperto uno dei cantieri più importanti per il nostro territorio, destinato a realizzare un’infrastruttura non più rinviabile e assolutamente necessaria anche in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026″.