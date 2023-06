LECCO – Martedì 20 giugno alle 18 a Villa Gomes la cerimonia di consegna delle borse di studio ‘Mario Ballabio’ agli alunni del Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco.

Mario Ballabio, lecchese di Pescarenico, ha lavorato per oltre quarant’anni presso l’ufficio credito della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Confartigianato Imprese Lecco, con il delicato ruolo di tramite tra le imprese artigiane e le banche del territorio. Iscritto alla SIAE come compositore e arrangiatore, ha depositato negli anni diversi brani, soprattutto per ottoni. La moglie Nicoletta, in sua memoria, con questa borsa di studio assegna un contributo a giovani studenti del Civico Istituto Musicale G. Zelioli per sostenere il loro percorso di studi.

I borsisti sono stati scelti dalla commissione per la loro dedizione, il loro talento e i risultati raggiunti in campo musicale. “A conclusione di un altro anno di corsi presso la nostra scuola civica, arriva il tradizionale momento del riconoscimento delle borse di studio alla memoria del nostro caro concittadino Mario Ballabio – dice l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. È un’occasione per conoscere il talento degli alunni e delle alunne, accompagnati come sempre a questo risultato dalla competenza e dalla passione dei loro insegnanti, a cui va un sentito ringraziamento per la cura con cui si adoperano per la crescita di questi giovani talenti. Ai ragazzi e alle ragazze faccio i miei più vivi complimenti per i risultati raggiunti, frutto di impegno, serietà e dedizione”.