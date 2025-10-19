LECCO-BRESCIA 0-1, NEL BIG MATCH DI C LO SPETTACOLO LO FA IL PUBBLICO

LECCO – Primo tempo senza reti al Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Union Brescia in una sfida equilibrata giocata davanti a oltre quattromila spettatori – di cui 800 supporter bresciani.

Le due squadre hanno cercato il gol con intensità ma le difese, ben organizzate, hanno avuto la meglio sugli attacchi. Il Lecco, schierato con il 3-5-2, ha gestito bene il possesso, mentre il Brescia ha cercato di colpire in ripartenza. Nella prima frazione di gioco le occasioni più importanti sono arrivate da calcio piazzato, ma senza esito. Furlan sicuro tra i pali, buona prova di Tanco e Zanellato. Dall’altra parte Gori fondamentale in un paio di interventi decisivi.

Il Brescia passa al 15′ della ripresa con Spagnoli tenuto in gioco da Pellegrino. Segue una girandola di cambi, ben poche le occasioni da una parte e dall’altra. Pubblico coinvolto e atmosfera elettrica fino all’ultimo minuto.

La vittoria a Lecco regala al Brescia l’aggancio al secondo posto, alle spalle del Vicenza.

RedSpo

–

LECCO-BRESCIA 0-1

Primo tempo 0-0

–



LECCO (352) Furlan; Battistini (20′ s.t. Mihali), Tanco, Romani; Kritta, Zanellato (20′ s.t. Bonaiti), Metlika, Pellegrino (32′ s.t. Mallamo), Galeandro (32′ s.t. Ndongue); Sipos, Alaoui (20′ s.t. Anastasini).

A disposizione Dalmasso, Constant, Marrone, Frigerio, Lovisa, Rizzo, Nova.

All. Valente.

UNION BRESCIA (3412): Gori; Sorensen, Pasini, Rizzo (41′ s.t. De Francesco); Armati, Mercati (24′ s.t. Balestrero), Zennaro, DeMaria; Di Molfetta (41′ s.t. Silvestri (30′ s.t. Giani), Spagnoli (30′ s.t. Maistrelli)), Cazzadori.

A disposizione Liverani, Damioli, Cisco, Fogliata, Boci, Valente, Vesentini.

All. Diana



MARCATORE: Spagnoli (BS) 15′ s.t.

ARBITRO Sig. Cerbasi della sez. AIA di Arezzo

SPETTATORI 4.378 (804 ospiti)