LECCO BRINDA AL 2026 CON IL CONCERTO DI CAPODANNO

LECCO – Lecco si prepara a salutare il nuovo anno con musica e tradizione: giovedì 1° gennaio, alle 17:30, la Sala Don Ticozzi ospiterà il Concerto di Capodanno, organizzato dal Comune di Lecco. L’evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, unisce l’eleganza dei valzer viennesi alla fantasia veneziana, in un omaggio alle due capitali europee della musica.

Il programma intreccia i capolavori di Johann & Josef Strauss Jr. come “An der schönen blauen Donau”, “Kaiser-Walzer” e “Wiener Blut”. Con le melodie evocative di Rondò Veneziano, tra cui “Casanova”, “Capriccio Veneziano” e “Stagioni di Venezia”. Sul palco sale l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile, che guida il pubblico attraverso epoche dal Settecento al Novecento.

Lecco, città sospesa tra lago e storia, diventa cornice ideale per questo dialogo tra culture affini. “Un augurio di gioia e speranza attraverso un linguaggio universale”, sottolineano gli organizzatori, trasformando il concerto in un momento di rinascita collettiva.