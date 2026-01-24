LECCO CALCIO A 5: CINQUINA ALL’OLYMPIA ROVERETO

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 batte 5-1 l’Olympia Rovereto nell’anticipo della terza giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e resta in testa alla classifica. Gara che ha visto i blucelesti praticamente sempre in controllo del match e caratterizzata nella fase finale dallo sfortunato episodio occorso al giocatore ospite Amin Moufakir, classe 2006 costretto a lasciare il Palataurus in ambulanza dopo un contrasto di gioco con Pulcini.

La cronaca del match si apre con le conclusioni rasoterra di Anderson Zoi da una parte e di Hassan, fratello di Amin, dall’altra, entrambe senza fortuna. Lecco in pressione e al 7′ Santoro mette in angolo su Borolo. Sulla conseguente battuta, il portiere ospite nega il gol prima a capitan Tortorella e poi al giovane 2008 Masini, autore di un’ottima prestazione dopo l’esordio in prima squadra di sette giorni prima a Cesena. Al 9′ azione sulla sinistra del duo Alciati-Seferi, con una prima respinta di Sartoro, successiva traversa di Seferi e infine la botta di Anderson Zoi a sbloccare il risultato. Ospiti pericolosi al 18′ con il diagonale a lato non di molto di Cristel. Poco dopo i rossoblù battono una punizione nella propria metà campo, Tortorella recupera palla e ancora Anderson Zoi di prima intenzione firma il 2-0 di metà gara.

A inizio ripresa Anderson Zoi sfiora subito il tris, Borolo centra la traversa al 3′ e 1′ dopo Alciati sfrutta uno spunto di Seferi sulla destra per insaccare il 3-0. Il Lecco è padrone del campo e Santoro nega il poker a Masini. Dalla parte opposta miracolo di Pulcini su Hassan. Al 10′ Seferi si mette in proprio e firma il 4-0. Hassan colpisce la traversa al 12′ e pochi istanti dopo avviene lo scontro tra Pulcini e Amin da cui nasce il 5-0 di Borolo. Dopo gli attimi di apprensione e l’intervento dei sanitari, si riprende a giocare con il Lecco che sportivamente lascia segnare Hassan per il 5-1. La gara non ha ormai più niente da dire, anche se nel finale l’Olympia prova il portiere di movimento senza trovare comunque il gol.

LECCO-OLYMPIA ROVERETO 5-1

LECCO: Pulcini, Lucho, Alciati (1), Seferi (1), Anderson Zoi (2); G.Arengi, Iazzetta, Rubinacci, Masini, Rosati, Borolo (1), Tortorella. All. Moura.

OLYMPIA ROVERETO: Santoro, Cristel, Rafinha, H.Moufakir (1), Bazzanella; Zomer, Chemotti, A.Moufakir, Onzaga, Thyago, Festini, Davila. All. Sapinho.

Arbitri: Colombin, di Bassano del Grappa e Buonocore di Castellammare di Stabia.