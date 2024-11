LECCO CALCIO A 5: COL PORDENONE DA 0-3 A 4-3, TRIPLETTA DI MORATELLI

LECCO – Dall’inferno al paradiso. Il Lecco, sotto 0-3 all’intervallo, ribalta il Pordenone nella seconda parte della ripresa e si assicura i tre punti in palio nella gara del PalaTaurus, valida per la 9^ giornata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. 4-3 il risultato finale, deciso dalla tripletta di uno straordinario Enzo Moratelli, fresco di chiamata nella Nazionale Under 19 così come il compagno di squadra Morelli, e dalla rete a 11″ dalla fine di Guina.

Vittoria importante per la classifica, ma ancor di più per come è arrivata, con un secondo tempo tutto cuore, grinta e qualità contro cui il Pordenone non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca. La gara si sblocca al 4′ con la precisa punizione di Bortolin, mentre 1′ più tardi Koren si coordina benissimo e, al volo da fuori area ricevendo palla da calcio d’angolo, infila Pulcini per il raddoppio friulano. Il Lecco risponde con uno spunto personale di De Donato che si infrange sul palo, poi Minatel ruba palla e calcia alto all’8′, mentre al 9′ Pulcini si salva due volte su Stendler. Lecco pericoloso con Guina, ma al 14′ Pulcini deve chiudere in uscita su Grigolon e al 16′ Bortolin ruba palla in pressione a Pires e firma lo 0-3 di metà gara.

La ripresa è di tutt’altro tono da parte dei blucelesti. Moratelli e Tortorella sfiorano due volte il gol nei primi minuti, ma a riaprire la gara è una giocata di Morelli, steso da dietro in area, e il conseguente rigore trasformato da Moratelli al 9′. Il Lecco ci crede e nel giro di un minuto Panzeri centra il palo dalla destra, poi Moratelli dalla sinistra insacca il 2-3 dopo un primo miracolo di Vascello. Il portiere ospite diventa il protagonista della sfida negando il pari a Moratelli, mentre dalla parte opposta Di Tomaso, subentrato tra i pali a Pulcini, è attento su Stendler. Al 12′ Moratelli calcia al volo da fuori area su azione d’angolo e firma la sua prima splendida tripletta in A2 Élite.

Il PalaTaurus si accende e Mattaboni, Tortorella e Guina vanno vicinissimi al sorpasso. Al 15′ Di Tomaso mette in angolo la conclusione da fuori di Minatel, poi Vascello è straordinario su Pires, al tiro da due passi, trovando sul rinvio la testa di Grigolon che mette fuori di pochissimo. La gara si decide a 11″ dalla fine, quando Guina recupera palla, scambia con Tortorella e, dalla destra, infila Vascello per il definitivo 4-3 che fa esplodere la gioia bluceleste.

LECCO-PORDENONE 3-4

LECCO: Pulcini, Guina (1), Hartingh, Tortorella, E.Moratelli (3); Di Tomaso, De Donato, Mattaboni, Pires, Morelli, Panzeri, Di Conto. All. M.Moratelli.

PORDENONE: Vascello, Ziberi, Koren (1), Stendler, Minatel; Catto, Della Bianca, Bortolin (2), Chtioui, Finato, Grigolon, Langella. All. Hrvatin.

Arbitri: Mella di Roma1 e Elia di Pisa.