LECCO CALCIO A 5: DAVIDE MOURA È IL NUOVO ALLENATORE

LECCO – È Davide Claudio Rei Moura, più semplicemente Davide Moura, il nuovo allenatore del Lecco Calcio a 5. Portoghese classe 1986, reduce dall’esperienza nella massima serie sulla panchina del Manfredonia, dopo una lunga carriera da giocatore in giro per il mondo con numerose tappe anche nelle prime categorie italiane, Davide è pronto a vivere una sua nuova avventura a tinte blucelesti.

Allenatore giovane, ma con tantissima esperienza in campo: “Ho smesso di giocare al termine della stagione 2023/24 con il Manfredonia – racconta Moura -, ma già avevo l’abilitazione per allenatore maturata l’anno prima quando giocavo al 360GG in Sardegna. L’ultima stagione l’ho iniziata guidando l’Under 19 del Manfredonia e facendo anche il vice di mister David Ceppi in prima squadra. A febbraio, quando le strade con Ceppi si sono separate, ho preso in mano io anche la prima squadra». Stagione con tante difficoltà e chiusa con una retrocessione che ha portato in Moura tanta voglia di riscatto: «Sicuramente. Mi era già capitato di retrocedere da giocatore e quando succede non vedi l’ora di iniziare subito una nuova stagione per riscattarti. Voglio fare subito bene al Lecco per ripartire al meglio”.

Lecco che Moura ha affrontato, da giocatore, nella serie A2 2021/22: “Quell’anno vinsi il campionato da giocatore del 360GG. Ricordo molto bene le sfide con il Lecco di Parrilla. Era una squadra che puntava già su qualche giovane molto interessante, che correva tanto e difficile da affrontare”. E ora eccolo in bluceleste. “Quando il direttore generale Maruccia mi ha contattato e spiegato il progetto che si sta portando avanti mi ha fatto un’ottima impressione. Vogliamo puntare sui giovani per farli crescere, ma per fare questo sappiamo che servono anche elementi di esperienza che possano velocizzare il percorso. Stiamo allestendo la rosa per il prossimo campionato e la strada è proprio questa”. Come sarà il Lecco di mister Moura? “Sicuramente un Lecco che cercherà di controllare il gioco. Non mi piace stare ad aspettare gli avversari, voglio un Lecco in palla a 360°, tosto in difesa, propositivo e bravo a sviluppare il proprio gioco in attacco”.

A dargli il benvenuto è il direttore generale Marcello Maruccia: “Davide è esattamente l’allenatore che cercavamo, giovane e con la voglia di mettersi in discussione. Quello che ha fatto nell’ultima stagione a Manfredonia, subentrando a un allenatore del calibro di Ceppi, dimostra le sue qualità. Ha voglia di lavorare con i giovani e quindi si sposa pienamente con la nostra filosofia. Oltre alla prima squadra allenerà anche l’Under 19 e supervisionerà tutto il settore giovanile”.