LECCO – Derby amaro per il Lecco nella quinta giornata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. I blucelesti di mister Emanuele Fratini cadono 4-1 a Merate sul campo dei Saints Pagnano e proseguono nella striscia negativa delle sfide contro i biancorossoneri in trasferta.

In vantaggio 1-0 all’intervallo, nella ripresa il Lecco, che ha dovuto fare a meno per infortunio del suo bomber Javi Roni, subisce il pareggio locale e negli ultimi 2′, dopo l’espulsione di Guina, arrivano le tre reti avversarie che decidono il risultato. Un vero peccato, non solo perché si tratta della terza sconfitta consecutiva in quattro gare disputate, ma soprattutto perché, per quanto visto in campo, il ko è sostanzialmente immeritato.

Tante le occasioni da rete create dai blucelesti, che hanno però dovuto fare i conti con i riflessi di un Pulcini in grande forma. Nel primo tempo l’occasione migliore è il palo di Valdes da distanza ravvicinata su corner dalla sinistra di Regini. Di Tomaso salva i suoi in un paio di occasioni e lo stesso fa Pulcini. Con i Saints già a quota 5 falli, a 56″ dall’intervallo arriva il 6° per un intervento su De Donato. Tiro libero trasformato da Ferri e Lecco avanti di un gol.

Nella ripresa non bastano le giocate d’alta scuola di Guina, due volte vicino al gol, e i tentativi di Hartingh, Rivella e De Donato. Il Lecco non trova più il gol e finisce sconfitto. Al 6′ un rilancio di Pulcini permette a Keko di servire a Previtali la palla dell’1-1. Da segnalare, oltre ai tanti di Pulcini, anche un paio di interventi decisivi di Di Tomaso, poi la svolta nel finale. A poco meno di 3′ dalla fine Guina si prende il secondo giallo nel tentativo di ritardare una rimessa laterale avversaria con la porta bluceleste sguarnita dopo aver provato il portiere di movimento. Con l’uomo in più, è Keko a portare avanti i suoi. Tornati 5 contro 5 a meno di 1′ dalla fine, il Lecco continua con il portiere di movimento, ma viene punito dai gol a porta vuota di Previtali e Caglio per il 4-1 finale. Sabato alle 15 al Palataurus sfida ai sardi del Leonardo.

SAINTS PAGNANO-LECCO 4-1

Marcatori: 19’04” p.t. t.l. Ferri (L), 6’00” s.t. Previtali (S), 18’50” Keko (S), 19’20” Previtali (S), 19’30” Caglio (S)

SAINTS PAGNANO: Pulcini, Caruso, Caglio, Perez Grassi, Carabellese, Laurora, Previtali, Keko, Milani, Sasso, Personeni, Iacobuzio. All. Lemma.

LECCO: Di Tommaso, Guina, Mattaboni, Espindola, Rivella, Posca, Valdes, De Donato, Hartingh, Regni, Panzeri, Ferri. All. Fratini.

Arbitri: Andrea Frau (Carbonia), Antonio Nappo (Ercolano).

Espulso: 17’08” s.t. Guina (L) per doppia ammonizione.