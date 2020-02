CESANA BRIANZA – Non conosce sosta la marcia della formazione Under 19 del Lecco. Questa mattina, nel palazzetto di Cesana Brianza, i blucelesti allenati da mister Gil Marques si sono aggiudicati il derby di categoria contro i meratesi del Saints Pagnano, conquistando così la quinta vittoria consecutiva e cancellando il ko per 9-4 della gara di andata.

4-1 il risultato finale a favore dei blucelesti, capaci di chiudere la prima frazione di gioco avanti 2-0, allungare nella seconda fino al 4-0 e solo a quel punto concedere il gol della bandiera agli avversari, arrivato tra l’altro con un’autorete. Nel tabellino marcatori sono finiti nell’ordine Xake, Riccardi, Battaglia e Ferraro.

In classifica il Lecco si porta a +4 sui rivali di giornata e a -6 dalla vetta occupata ora dal San Carlo Sport, in attesa che il Videoton Crema scenda in campo nel tardo pomeriggio contro il Bergamo La Torre. Lecco che ha sempre una partita in meno rispetto alle squadre che lo precedono in classifica e che mercoledì tornerà di nuovo in campo per affrontare in trasferta il Cardano 91, già battuto all’andata 11-0.