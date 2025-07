LECCO CALCIO A 5-SALA GALBIATE UNITI PER UNA PROPOSTA GIOVANILE A 360°

LECCO – Una collaborazione strategica tra due realtà storiche e radicate nel panorama sportivo lecchese sta per rivoluzionare l’offerta calcistica giovanile del territorio. Lecco Calcio a 5 e Sala Galbiate 1974, rispettivamente protagoniste nel Futsal e nel calcio a 11, hanno presentato ufficialmente al PalaTaurus la loro nuova sinergia, pensata per offrire ai tesserati un percorso di crescita completo, sia dal punto di vista tecnico che personale.

Presenti oltre al presidente del Sala Galbiate Alessandro Negri anche il delegato del Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia per il calcio a 5 Massimo Cupini. Quest’ultimo ha presentato i vantaggi di giocare a 5 per lo sviluppo delle abilità motorie nei bambini e ragazzi e per aiutare i giovani a non abbandonare questo sport una volta nella juniores. Il delegato ha sottolineato come il Futsal sia particolarmente efficace come complemento o base per il calcio a 11.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di doppia attività promosso dalla FIGC, con l’obiettivo di favorire il dialogo e l’integrazione tra calcio a 5 e calcio a 11. “Questa collaborazione – ha spiegato Marcello Maruccia, direttore generale del Lecco Calcio a 5 – è nata proprio con l’intento di promuovere le qualità propedeutiche del Futsal, che sviluppa abilità fondamentali come il controllo palla, la rapidità di pensiero e la visione di gioco. Per questo metteremo a disposizione la nostra struttura tecnica per supportare l’attività del Sala Galbiate, partendo dai più piccoli, fino ai 10 anni, con allenamenti dedicati all’introduzione del calcio a 5 nelle loro routine”.

Ma il progetto va ben oltre l’attività di base. La collaborazione prevede infatti il doppio tesseramento per i ragazzi dagli 11 anni in su, che potranno giocare sia nelle squadre giovanili del Lecco Calcio a 5 (Under 13, 15 e 17) che in quelle a 11 del Sala Galbiate. “Questa formula – continua Maruccia – è stata già sperimentata con successo nella scorsa stagione nella categoria Under 15, e ora siamo pronti a estenderla a tutte le fasce giovanili”.

Soddisfazione anche da parte di Antonio Aprea, responsabile del settore giovanile del Sala Galbiate, che sottolinea l’importanza educativa dell’iniziativa: “Oltre all’aspetto tecnico, questa collaborazione ha un valore sociale significativo. Il Futsal rappresenta un’alternativa concreta per i ragazzi che rischiano di allontanarsi dal calcio tradizionale. Offrire più modalità per vivere lo sport e più ambienti in cui sentirsi accolti è una risposta concreta al crescente fenomeno dell’abbandono sportivo, soprattutto in età adolescenziale”.

In una fase in cui il calcio giovanile cerca nuove strade per coinvolgere i ragazzi e farli crescere in modo equilibrato, l’alleanza tra Lecco Calcio a 5 e Sala Galbiate – società emergente nel territorio che ha raggiunto grandi traguardi negli ultimi 5 anni – rappresenta un esempio virtuoso di come collaborazione, visione e radicamento territoriale possano generare valore per l’intera comunità sportiva.