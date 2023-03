LECCO – A un passo dai playoff in casa Lecco Calcio a 5 è tempo di iniziare a mettere le basi per la prossima stagione e la prima mossa è rappresentata da una doppia importante conferma. Mister Pablo Parrilla e il capitano Ivan Hartingh hanno rinnovato il loro contratto e continueranno a guidare i blucelesti anche nella prossima stagione. Per entrambi si tratterà del quarto anno a Lecco.

“Sono molto contento di questo rinnovo – spiega Parrilla -, in questi tre anni io e il Lecco siamo cresciuti insieme e vogliamo continuare a farlo. Abbiamo una rosa giovane e puntando sulla continuità potremo toglierci nuove soddisfazioni”. Un rapporto sempre più speciale anche con Lecco città e tutto l’ambiente: “Con il passare del tempo i rapporti diventano sempre più stretti e penso anche alla Scuola Calcio. In tre anni ho visto tanti bambini crescere e con le famiglie si è creato qualcosa di speciale e molto gratificante. Anche questo è un aspetto che sono felicissimo di poter portare avanti”.

Parrilla in panchina e Hartingh in campo. Il capitano bluceleste racconta così le sue emozioni: “Sono molto soddisfatto di quanto vissuto finora qui a Lecco ed è un onore essere il capitano di questa squadra che sta dando molte soddisfazioni a tutti quelli che la seguono. Nonostante ciò siamo sempre più carichi per affrontare le partite che mancano in questa stagione”. Hartingh, argentino di nascita, è ormai anche un po’ lecchese: “Lecco per me ormai è una seconda casa e, dal primo giorno qui, tutti quanti, dalla presidentessa a Marcello, dalla società al mister e tutto lo staff mi hanno fatto sentire a mio agio. Ora speriamo di portare il Lecco sempre più in alto”.

Parola quindi al direttore generale Marcello Maruccia che esprime la soddisfazione di tutta la società: “Non posso che essere contento di entrambi i rinnovi, segno di una continuità importante nel nostro progetto. La sinergia iniziata tre anni fa tra mister e società ha portato risultati che sono sotto gli occhi di tutti ed era nell’ordine delle cose continuare insieme. Ivan è il nostro capitano e incarna benissimo questo ruolo per l’impegno e la grinta che mette in campo”. In programma anche altre importanti novità in vista della prossima stagione: “Stiamo lavorando per ampliare lo staff e abbiamo individuato delle figure di grande valore che arriveranno per dare il loro contributo e proseguire il percorso di crescita del Lecco Calcio a 5” conclude il dg.