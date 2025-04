LECCO CALCIO A 5: I BLUCELESTI ESPUGNANO MODENA

CAVEZZO (MO) – Il Lecco calcio a 5 espugna il campo del Modena Cavezzo per 3-2 e ritrova i tre punti a distanza di oltre due mesi dall’ultimo successo in campionato. Terzultima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e sconfitta pesante per i padroni di casa che retrocedono in A2 con due giornate di anticipo. I blucelesti, privi di capitan Hartingh per squalifica, hanno meritato la vittoria grazie a una prestazione che li ha visti condurre il gioco per buona parte del match. Ora attendono le ultime due gare contro Mantova e Mestre prima di andare in vacanza.

Al 2′ Mattaboni dalla destra impegna Juninho nella respinta, palla recuperata da Tortorella e ancora il portiere di casa in uscita si salva. Al 4′ contropiede di Dudu Costa a destra e diagonale che esce di poco con Campo che, in scivolata, non trova la deviazione vincente sul secondo palo. Passa 1′ e Pulcini è bravissimo a mettere in angolo su Dudu Costa. Juninho fuori dai pali ferma fallosamente Guina lanciato a rete con la porta sguarnita, poi Amarante sfiora il vantaggio gialloblù al 5′. Al 6′ imbeccata di Guina per Panzeri che non inquadra la porta. Al 9′ ci prova Tortorella guadagnando un corner, mentre all’11’ Panzeri vola via sulla destra a Ben Saad e calcia fuori a fil di palo in diagonale. Al 15′ Moratelli non sfrutta un errore avversario e, a tu per tu, calcia addosso a Juninho. I modenesi provano a farsi vedere in avanti, ma non sfruttano un paio di buone occasioni. Al 18′ botta di Guina e Juninho respinge. A 46″ dalla sirena vero e proprio miracolo di Juninho sul diagonale di De Donato, assist di Guina, che poi si salva anche su Mattaboni a distanza ravvicinata e il primo tempo va in archivio sullo 0-0.

La ripresa si apre con una respinta di piede di Juninho su De Donato. A fare la partita è il Lecco, ma al 3′ un errore in fase di uscita consente a Dudu Costa di sbloccare il risultato. Si riparte e Panzeri serve in mezzo Guina che insacca l’immediato 1-1 dopo 3″ effettivi. Al 5′, Tortorella dalla sinistra e Ben Saad di testa non trovano la porta. Passa 1′ e Arengi impegna Juninho nella respinta, palla sulla destra per Panzeri che calcia sull’esterno della rete. Dalla parte opposta guizzo di Cuomo che calcia però a lato. Immediata risposta bluceleste con Mattaboni e palla fuori di pochissimo. Lo stesso Mattaboni, con un siluro da quasi metà campo al 7′, infila sotto l’incrocio il pallone del vantaggio lecchese. Ancora Mattaboni al tiro all’11’, stavolta dalla destra, e Juninho respinge. Il Modena Cavezzo deve vincere per evitare di retrocedere e prova ad alzare i ritmi nel finale. Al 13′ bravo Pulcini su Ben Saad, ripetendosi poco dopo su Dudu Costa. Al 16′ va a segno Pires, su assist di Tortorella, insaccando centralmente il 3-1. Stavolta è il Modena a reagire subito e Dudu Costa firma il 3-2. A 2’25” Pulcini nega il pareggio a Ben Saad, i padroni di casa chiudono con il portiere di movimento, ma Pulcini è insuperabile e il Lecco torna a vincere costringendo il Modena cavezzo alla retrocessione in A2.

MODENA CAVEZZO-LECCO 2-3

MODENA CAVEZZO: Juninho, Aieta, Amarante, Dudu Costa (2), Campo; Borrelli, Storchi, Sansone, Ben Saad, Cuomo, Matarese, Lozano. All. Checa.

LECCO: Pulcini, E.Moratelli, Mattaboni (1), Tortorella, Guina (1); Di Tomaso, Rocha, De Donato, Panzeri, Arengi, Pires (1). All. M.Moratelli.

Arbitri: Agosta di Rovigo e Galasso di Aprilia.

RedSpo