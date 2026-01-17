LECCO CALCIO A 5: LARGO SUCCESSO SUL CAMPO DEL CESENA

CESENA (FC) – Il Lecco espugna sul 5-1 il campo del Cesena nell’anticipo della 2^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5 e, in attesa del match di domani del Petrarca, si porta da solo in vetta alla classifica. Prestazione maiuscola dei ragazzi di mister Davide Moura, che vendicano così il ko maturato all’andata e centrano la prima vittoria del 2006. Mattatori di serata sono stati Seferi e Alciati, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta.

Cesena subito al tiro con Hachimi, ma Pulcini è attento. Risposta del Lecco al 3′ con capitan Tortorella e Pieri devia in corner a due passi dalla porta. Al 4′ doppia conclusione centrale di Borolo che impegna Montalti. Passa 1′ e Anderson Zoi si libera bene di un avversario, ma il suo diagonale dalla sinistra termina a lato sul palo lontano. Il Lecco spinge e Montalti dice no prima a Rocha, su un errore di Gardelli, e poi a Masini e Anderson Zoi. Il pivot brasiliano è pericoloso anche al 9′, calciando alto in girata su un rilancio di Pulcini. Lecco meritatamente in vantaggio al 10′ con Alciati, lesto a insaccare una prima respinta di Montalti. All’11’ spunto di Dentini e Pulcini sventa con un grande intervento. Al 14′ slalom di Traversari che serve a Gardelli, sulla destra, il pallone dell’1-1 davanti a Pulcini. Immediata reazione lecchese e miracolo di Montalti sull’incursione centrale di Rosati. Portiere di casa attento anche sul tentativo da fuori di Seferi. Pulcini sventa su Hachimi al 18′, poi un rapido contropiede bluceleste porta al 2-1 di Seferi, servito sulla sinistra da Alciati. A 21″ dall’intervallo il Lecco commette il sesto fallo, ma Pritoni calcia sul palo il conseguente tiro libero.

A inizio ripresa Seferi non trova il tris davanti alla porta su una gran giocata di Anderson Zoi. Pulcini respinge su Dentini, mentre al 4′ Montalti è bravissimo sul tiro di Anderson Zoi, ma nulla può sul tap-in vincente di Seferi che vale il 3-1 lecchese. Montalti vola anche sulla conclusione da fuori di Alciati al 5′, mentre Rocha salva sulla linea, con Pulcini fuori dai pali, su Gardelli, al tiro poi due volte nel giro di pochi secondi trovando sulla sua strada uno straordinario Pulcini. Dalla parte opposta occasione per Borolo, ma Montalti si salva, ripetendosi poco dopo a tu per tu su Anderson Zoi. Dopo un avvio a cento all’ora, il ritmo cala un po’ nella fase centrale della frazione e a 4′ dalla fine i romagnoli schierano Pritoni portiere di movimento. Il Lecco approfitta di due recuperi palla con Seferi, tripletta per lui, e Alciati volando sul 5-1.

CESENA-LECCO 1-5

CESENA: Montalti, Hachimi, Zandoli, Traversari, Gardelli (1); Ercolani, Dentini, Pieri, Pritoni, Nunzi, Pasolini, Lombardi. All. Osimani.

LECCO: Pulcini, Rosati, Seferi (3), Tortorella, Anderson Zoi; G.Arengi, Iazzetta, Rubinacci, Rocha, Masini, Alciati (2), Borolo. All. Moura.

Arbitri: Rutolo di Chieti e Romeo di Roma 2.