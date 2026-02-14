LECCO CALCIO A 5. L’OLIMPIA REGIUM SBANCA IL PALATAURUS: FINISCE 3-5

LECCO – Un vero e proprio assedio nella ripresa non è bastato al Lecco per evitare la sconfitta nella sfida casalinga contro l’Olimpia Regium, valida per la 6^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. Ospiti vittoriosi 5-3 grazie anche ai molteplici miracoli del loro portiere Martino Piccioni, classe 2005 assoluto migliore in campo al PalaTaurus. Reggiani avanti 3-0 all’intervallo, il blucelesti riescono a rimettere la sfida in parità, ma subiscono altre due reti nel tentativo di vincere con il portiere di movimento. Il Lecco resta così al 2° posto in classifica.

La sfida si apre con il vantaggio ospite di Edinho in contropiede al 2′. Borolo sfiora due volte il pareggio, mentre al 5′ Ruggiero serve bene Fatjon Alitjaha e Pulcini è bravissimo a negargli il raddoppio. Passa 1′ e Vissoto riceve palla da corner sulla destra, diagonale di prima intenzione e palla in rete per lo 0-2. Dopo due salvataggi di Pulcini, su Fatjon Alitjaha in due tempi e sul tentativo aereo di Mazzariol, inizia lo show di Piccioni, che prima nega il gol ad Alciati da pochi passi, poi è fortunato sulla conclusione al volo dello stesso numero 14 di casa su corner di Rosati. A salvarlo è la traversa, con il pallone che sbatte a terra ed esce. Al 17′ brutto pallone perso da Seferi in attacco e Mazzariol si invola indisturbato a siglare lo 0-3. A 31″ dalla fine bravo Anderson Zoi, dalla sinistra vicino alla linea di fondo, a servire centralmente l’accorrente Lucho, ma il suo tentativo a colpo sicuro viene sventato alla grande da Piccioni.

La ripresa si gioca di fatto nella metacampo reggiana. Seferi sfiora subito l’incrocio dei pali, poi Piccioni si salva a tu per tu contro Anderson Zoi, ripetendosi al 4′ su Alciati prima e Seferi poi. Al 6′ Seferi va al tiro centralmente e, complice una deviazione, il pallone si infila sotto la traversa. La gara si trasforma in un assedio, ma Piccioni è letteralmente mostruoso. Prima riesce a deviare sulla traversa una botta di Alciati, poi si ripete sullo sfortunato romano volando a mettere in angolo un suo tiro destinato all’incrocio. Al 15′ mister Moura schiera Tortorella portiere di movimento, ma il numero 1 ospite sembra veramente insuperabile. Nulla può, però, sulla girata sotto il sette di Borolo che vale il -1 lecchese. Al 17′ è Lucho a riportare la sfida in parità, sfiorando subito dopo il vantaggio, ma trovando ancora una volta il decisivo salvataggio di Piccioni. Il Lecco spinge, ma paga dazio su due palloni persi che portano al gol Ruggiero prima e Valtin Alitjaha per il 3-5 finale.

LECCO-OLIMPIA REGIUM 3-5

LECCO: Pulcini, Lucho (1), Tortorella, Seferi (1), Anderson Zoi; Marchese, Rubinacci, Masini, A.Arengi, Alciati, Borolo (1), Rosati.

All. Moura.

OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Edinho (1), Ruggiero (1), Mazzariol (1), Vissoto (1); Peluso, V.Halitjaha (1), Bruciati, Panico, Granata, Issi, F.Halitjaha.

All. Margini.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Buzzacchino di Taranto