LECCO – Pomeriggio da dimenticare per i blucelesti, sconfitti in casa dal fanalino di coda Futsal Ossi per 1-5. Assente Walter Muoio per squalifica, le cose si mettono subito male per il Lecco, che dopo pochi minuti deve rinunciare a Felipe Ozeas per infortunio. Riva va due volte vicino al vantaggio, ma a segnare, due volte, è il capitano ospite Feliciano, con i sardi che centrano anche un palo.

Al riposo sotto di due reti, nella ripresa il rigore respinto da Di Tomaso al 4′ e il gol di Scarpetta al 6′ sembrano riportare in partita i padroni di casa, ma dopo pochi secondi ancora Feliciano in contropiede insacca l’1-3. Il numero dieci ospite trova anche la quarta rete, il Lecco prova la carta del portiere di movimento ma senza fortuna e nel finale arrivano anche l’espulsione di Riva e la quinta rete sarda firmata da Becca su tiro libero.