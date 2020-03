LECCO – Felipe Ozeas si sta riprendendo dal problema al polpaccio e potrebbe anche tornare in campo già dalla prossima sfida che sabato 7 marzo vedrà i blucelesti impegnati al Palataurus contro l’Orange Asti, ammesso che si giochi: “Ora il polpaccio si è sgonfiato e il dolore quasi del tutto sparito. Ora dovrei ricominciare a correre oltre agli esercizi che mi ha detto di fare l’ortopedico, con l’elastico e in piscina, senza però prendere farmaci. Questa sosta alla fine mi consentirà di perdere una partita in meno e se tutto va come dovrebbe potrei essere già in campo nella prossima gara che giocheremo”.

Impossibile non chiedere un commento sulla situazione legata al Coronavirus e al conseguente stop che ha coinvolto tutto lo sport lombardo: «Da un lato credo che sia giusto fermarsi se c’è il rischio di contagio, però secondo me si sta creando un po’ troppo allarmismo in generale su questa cosa» conclude Felipe.