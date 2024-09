LECCO CALCIO A 5: PRIMI PASSI VERSO LA NUOVA STAGIONE

LECCO – Primi allenamenti per il nuovo Lecco Calcio a 5 che si appresta a vivere la sua seconda stagione in Serie A2 Élite. I blucelesti, guidati da mister Marcio Moratelli, dall’allenatore/giocatore Tiago Guina e dal nuovo preparatore atletico Felipe Provenzano, saranno impegnati per tutto il mese di agosto in due sedute di allenamento al giorno, lavorando per lo più sulla parte fisica e atletica di mattina e sulla tecnica e il gioco di squadra nel pomeriggio.

Definite anche le amichevoli che animeranno il precampionato, tutti organizzate in triangolari. Si inizia sabato 7 settembre a Crema contro due formazioni di A2, i padroni di casa del Videoton e i bulciaghesi dell’Energy Saving. Sabato 21 visita al Real Sesto, neopromosso in B, appuntamento che consentirà di confrontarsi con una squadra della massima serie, i torinesi dell’L84. Infine, sabato 28 a Mantova, ultimo triangolare contro i padroni di casa, avversari anche in campionato, e l’Olimpia Regium di A2, società di Reggio Emilia.

“Quest’anno siamo ancora più giovani – le parole di mister Moratelli – con due soli giocatori over 23, ma a noi piace lavorare con i giovani e quindi siamo contenti di avere una rosa di questo tipo e siamo convinti di poter fare bene”. Sulle sfide precampionato: “Servono per fare esperimenti, soprattutto nel nostro caso con tanti giovani, alcuni dei quali alla prima esperienza in pianta stabile in prima squadra. Dobbiamo farli giocare per permettere loro di capire quello che li aspetta e per studiare il modo di farli rendere al meglio in base alle loro caratteristiche”.