GENOVA – Nuovi segnali positivi per il Lecco di mister Pablo Parrilla dopo il triangolare di Genova: ko in entrambe le sfide, ma squadra in grado di mostrare ottime trame di gioco e tenere praticamente sempre testa ai quotati avversari.

Il torneo si è disputato con partite da due tempi di 20 minuti (non effettivi) ciascuno e aperto dal derby lombardo tra Lecco e Milano, vinto dai meneghini per 3-2 dopo che i blucelesti si erano portati in vantaggio con le segnature di Lucchese e Kirschbaum.

Nella seconda sfida il Lecco ha affrontato i padroni di casa del Cdm, che disputano la Serie A, cadendo con onore sul 4-2 e dimostrando un’identità di squadra sempre più solida. Nella terza ed ultima sfida successo del Cdm Genova sul Milano per 1-0 e liguri che si assicurano il primo posto nel triangolare.

Il Lecco pensa già alla giornata di lunedì quando riprenderà la preparazione in vista dell’esordio in campionato fissato per sabato 17 ottobre al Palataurus contro i piemontesi del Monferrato.