LECCO CAPITALE DELL’ARRAMPICATA: TORNA RAMPEGAMMA SAFARI BOULDER

LECCO – Da città manzoniana a palestra a cielo aperto: il 4 ottobre Lecco si riempie di blocchi. Manca poco a RampeGamma, lo storico evento per amanti del boulder, che vedrà i climber sfidarsi sui muri dei palazzi del centro città, in una giornata piena di divertimento e adrenalina.

–

La gara ospiterà un massimo di trecento partecipanti e si terrà in Piazza Garibaldi dalle 14 alle 18 di sabato 4 ottobre. Essa prevedrà percorsi di 30 blocchi fino a 4 metri di altezza, tracciati per l’occasione dall’arrampicatore lecchese Francesco Locatelli. Seguiranno finale e premiazioni, e la giornata terminerà con un live show dedicato agli sportivi e non solo.

–

Ma non si tratta soltanto di sport. Infatti, i volontari dell’associazione sportiva dilettantistica Gamma SD, sotto la guida di Claudio Cendali, hanno collaborato con l’Operazione Mato Grosso, con l’obiettivo di devolvere i ricavati in beneficienza: Francesco Butti, volontario per Mato Grosso in Bolivia, si occuperà della raccolta. “Chiunque è il benvenuto. Il nostro obiettivo è fare del bene divertendoci e valorizzando il potenziale della città” afferma Francesco.

L’evento sportivo si svolgerà sotto il patrocinio della Comunità Montana e della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, a cui è necessario tesserarsi per poter partecipare.

Come affermano gli organizzatori, l’obiettivo dell’iniziativa consiste nel promuovere lo sport sul territorio e attirare i giovani nel lecchese, da sempre ben noto agli arrampicatori di tutta Italia grazie alla sua ricca storia che risale ai tempi di Riccardo Cassin e Luigi Mauri.

–

In questo caso, non si parla di tradizionale arrampicata su roccia: il boulder è infatti una variante della stessa, e consiste nell’affrontare vie di diversa difficoltà, senza l’utilizzo dell’imbrago ma con materassi per garantire l’incolumità dei partecipanti.

Per gli interessati alla sfida, la quota di iscrizione pari a 15 euro è comprensiva di pacco gara e di un ticket per il rinfresco. Le iscrizioni possono essere effettuate online o in loco, dalle 12 alle 15.30.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del gruppo Gamma SD.

C.A.