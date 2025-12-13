LECCO CELEBRA I 30 ANNI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI

LECCO – Al Teatro della Società di Lecco la cerimonia per il 30° anniversario dell’istituzione del Comando Provinciale dei Carabinieri, un appuntamento di grande valore istituzionale e simbolico per l’intero territorio lecchese. L’evento è stato impreziosito dal concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, che ha contribuito a rendere il momento particolarmente solenne e partecipato.

Alla celebrazione hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, insieme ai sindaci dei Comuni del territorio, a conferma del forte legame tra l’Arma e la comunità locale. Nel suo intervento, il Comandante Provinciale Colonnello Nicola Melidonis ha sottolineato come il trentennale rappresenti un traguardo importante e, al tempo stesso, un rinnovato impegno dell’Arma al servizio dei cittadini, fondato sui valori della legalità, della prossimità e della fiducia reciproca.

Nel ringraziare il Comune di Lecco e la Fondazione “Teàrte Lecco” per la disponibilità del Teatro, il Colonnello Melidonis ha spiegato che il concerto aperto alla cittadinanza voleva essere un gesto di riconoscenza nei confronti dell’intera comunità lecchese.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni degli ex Comandanti Provinciali che si sono succeduti nel corso dei trent’anni, tra cui i Generali in quiescenza Antonio De Marco e Marco Riscaldati, e i Colonnelli Pasquale Del Gaudio e Igor Infante. A loro, insieme ai Colonnelli Angelo Rossi, Michele Di Santo, Alessandro De Angelis, Rocco Italiano e Alessio Carparelli, il Prefetto Paolo Ponta ha consegnato targhe commemorative come segno di riconoscenza per il servizio reso al territorio lecchese.

RedCro