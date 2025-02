LECCO CELEBRA L’81° ANNIVERSARIO DEGLI SCIOPERI DEL 7 MARZO 1944

LECCO – La CGIL Lecco, la CISL Monza Brianza Lecco, la UIL Lombardia, l’ANPI, il Comune e la Provincia di Lecco organizzano le celebrazioni in memoria dei caduti e dei deportati nell’ottantunesimo anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944. L’appuntamento è per giovedì 6 marzo.

Il programma prevede: alle 8:30 la Santa Messa nella chiesa “SS. Martiri Gervaso e Protaso” di Lecco – Castello; alle 9:15 il ritrovo di istituzioni, associazioni e cittadini sul piazzale adiacente alla chiesa. Quindi la partenza del corteo per corso Matteotti e via Castagnera. Alle 9:30 un momento di raccoglimento al Parco 7 Marzo di corso Matteotti, con una ricostruzione dei fatti del 1944 a cura dell’ANPI di Lecco. Alle 9:45 l’omaggio floreale alla lapide dei caduti in via Castagnera.

Alle 10 la cerimonia proseguirà nella Sala Don Ticozzi in via Ongania 4, dove interverranno: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il consigliere delegato della Provincia di Lecco Antonio Pasquini, la presidente del Comitato Provinciale di Lecco dell’ANFCDG Alessandra Anghileri, la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bertacchi” Stefania Perego, gli studenti dell’IIS Bertacchi che hanno partecipato al Viaggio per la Memoria nel 2024 e nel 2025, e Roberto Frigerio, segretario UST CISL Monza Brianza Lecco per conto delle organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL

Al termine delle celebrazioni, si terrà un’esibizione musicale del coro Giovani Cantori di Lecco.