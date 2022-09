LECCO – Il Comune di Lecco ha avviato una procedura per individuare operatori economici interessati all’affidamento dell’organizzazione e della gestione del “Lunavillage di Natale 2022”, il villaggio a tema natalizio che potrebbe trovare spazio alla Piccola indicativamente dal 1 al 27 dicembre, con possibilità di proroga fino all’8 gennaio 2023.

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire esclusivamente a mezzo Pec, corredate dell’opportuna documentazione, all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 10 di lunedì 10 ottobre.

“L’area della Piccola – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale – rappresenta una porta di ingresso per i lecchesi e i turisti che verranno in città nel periodo natalizio. Per questo vogliamo verificare se c’è l’interesse da parte degli operatori privati a collaborare con il Comune per realizzare un nuovo spazio temporaneo dedicato soprattutto ai giovani e ai più piccoli”.

Il bando e la documentazione sono disponibili alla sezione “Bandi di gara” sul sito istituzionale del Comune di Lecco. Per informazioni di natura tecnica e di carattere amministrativo, i partecipanti possono contattare l’indirizzo pubblicispettacoli@comune.lecco.it.