CRISI VERA PER IL LECCO CHE NE BECCA TRE IN CASA DAL RENATE

LECCO – Il Renate espugna il Rigamonti-Ceppi con un netto 0-3 che lascia il Lecco frastornato e rilancia con forza le ambizioni dei nerazzurri in chiave playoff.

Blucelesti subito in difficoltà: il pressing alto degli ospiti manda in tilt l’uscita dal basso della squadra di Valente, che fatica a trovare linee di passaggio pulite e concede campo e fiducia al Renate. Il gol che sblocca la partita arriva nella prima frazione al 17′ con Delcarro, su un’azione costruita con pazienza dai brianzoli e finalizzata con freddezza dal reparto offensivo su cross di Vesentini, premiando l’atteggiamento più aggressivo degli ospiti. Il Lecco prova a reagire affidandosi alle iniziative dei propri uomini di qualità tra le linee, ma manca sempre l’ultimo passaggio, mentre la difesa nerazzurra chiude con ordine e concede pochissimo negli ultimi sedici metri.

Nella ripresa ci si aspetta l’assalto bluceleste, ma è ancora il Renate a colpire: al 7′ segna su rigore Calì per fallo (lungamente “rivisto”) di Rizzo su Delcarro. Il terzo gol, arrivato in contropiede al 28′ con Karlsson, è la fotografia di un Renate lucido e cinico dall’inizio alla fine. Il Lecco chiude tra fischi e delusione: pesa l’incapacità di invertire l’inerzia nei momenti chiave, con poche idee, scarsa brillantezza fisica e una fase difensiva troppo vulnerabile sulle transizioni.

Per gli uomini di Foschi è una serata perfetta: tre reti in trasferta, porta inviolata e sorpasso pesante in classifica ai danni di una diretta concorrente, in un derby lombardo che potrebbe segnare la svolta della loro stagione. Per il Lecco, invece, questo 0-3 suona come un campanello d’allarme: la corsa al terzo posto è improvvisamente a rischio e servirà un immediato cambio di passo, sia mentale sia tattico, per non sprecare quanto di buono costruito nella prima parte del campionato.

Blucelesti ora quinti, letteralmente impiantati a quota 50

RedSpo

LECCO-RENATE 0-3

Primo tempo 0-1

LECCO (3412): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Pellegrino (13’ s.t. Bonaiti), Metlika, Urso (27’ s.t. Ndongue), Kritta (1’ s.t. Rizzo); Duca (1’ s.t. Zanellato); Parker (13’ s.t. Furrer), Konaté.

A disposizione Dalmasso, Constant, Voltan, Ferrini, Mihali, Nova, Anastasini.

All. Valente.

RENATE (352): Nobile; De Zen, Auriletto, Riviera; Delcarro, Calì (30’ s.t. Ruiz Giraldo), Vassallo (38’ s.t. Rossi), Bonetti (38’ s.t. Muhameti), Vesentini; Karlsson (30’ s.t. Fall), Ekuban (34’ s.t. Anelli).

A disposizione Bartoccioni, Gardoni, Esposito, Ori, Ziu, Nene, Mastromonaco, De Leo.

All. Foschi.

MARCATORI: Delcarro (RE) 17′ p.t., Calì (RE) rig. 7′ s.t., Karlsson (RE) 28′ s.t.

ARBITRO: sig. Gabriele Totaro della Sez. AIA di Lecce

SPETTATORI: 2.282