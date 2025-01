LECCO, CHE PAURA: A TRIESTE SI SALVA AL 90′ GRAZIE AL PAREGGIO DI FERRINI

TRIESTE – Punti pesanti quelli in palio allo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove il Lecco è impegnato per la 24ª giornata di Serie C. Tanti acquisti invernali tra le fila dei lariani, in campo col 3-5-2 con Sipos e Mendoza in attacco. 4-3-1-2 invece il modulo scelto dall’esperto Tesser per cercare di risollevare una squadra costruita per vincere, ma a rischio retrocessione.

4.412 gli spettatori sulle tribune, con una rappresentativa di 173 supporters ospiti.

Parte decisamente meglio la Triestina, che dopo 4 minuti sfiora il vantaggio: Correia colpisce la traversa dopo che Furlan si era superato su un primo tentativo di Vertainen. I padroni di casa tengono saldamente il pallino del match e il Lecco fatica a rendersi pericoloso. L’unico tiro bluceleste verso lo specchio della porta è di Kritta, a lato. Al 33′ Correia aggiusta la mira e buca Furlan sul primo palo regalando il vantaggio ai padroni di casa. I lariani faticano a reagire, ma al 41′ sfiorano il pareggio due volte con altrettanti colpi di testa di Sipos su suggerimenti di Kritta e Martic. Ma la sveglia del Lecco suona tardi e al duplice fischio è 1-0.

Nella ripresa, tentativi disperati blucelesti ma sono i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio con alcune ripartenze (clamorosamente buttate nonostante la supremazia degli uomini in contropiede).

E come spesso capita nel calcio, a non sfruttare le occasioni si finisce per farsi del male: quando tutto pare segnato (in negativo) Ferrini scocca dal limite dell’area un tiro al 90′ che realizza il sospirato 1-1. Un brodino caldo, certo; ma col freddo di questi tempi…

RedCro

TRIESTINA – LECCO 1-1

Primo tempo 1-0

Marcatori: Correia (TS) 33′ pt, Ferrini (LC) 45′ st.

TRIESTINA(4312): Roos; Jonsson, Silvestri (35′ st Bianconi), Frare, Tonetto ( 17′ st Bianay Balcot); Fiordilino (35′ st El Azrak), Correia, Sambu Embalo; D’Urso (17′ st Voca); Vertainen (43′ st Struna) Olivieri.

A disposizione Diakite, Mutavcic, Bulevedl, Vicario, Attys, Voca, Krollis.

All.: Tesser.

LECCO (352) Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Grassini ( 24′ st Di Dio), Ionita, Di Gesù (24′ st Frigerio), Marino (32′ st Galeandro), Kritta; Mendoza (Sene 1’st), Sipos ( 47′ st Battistini).

A disposizione Fall, Dalmasso, Tordini, Cavallini, Galli, Polito.

All.: Volpe

ARBITRO Maccorin della sez. AIA di Pordenone