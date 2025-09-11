“LECCO CITTÀ DEI PROMESSI SPOSI 2025”: UN FESTIVAL ITINERANTE

LECCO – Dal 3 al 5 ottobre Lecco ospita una nuova edizione del Festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’, il grande evento culturale che ogni anno celebra la figura di Alessandro Manzoni e il suo legame indissolubile con la città. In assenza per il secondo anno consecutivo del luogo fisico per eccellenza della memoria manzoniana, Villa Manzoni, interessata dagli importanti lavori di ristrutturazione che la restituiranno in tutta la sua bellezza, il festival ha voluto cogliere questa opportunità non solo per coinvolgere diverse sedi (Officina Badoni, Palazzo delle Paure, Palazzo Belgiojoso, Canottieri Lecco, Villa Gomes e Villa Ghislanzoni), ma anche per promuovere una riflessione sul futuro stesso del museo manzoniano.

Con il titolo ‘Il Museo che verrà: Manzoni è …‘, l’edizione 2025 di ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’ si concentra quindi sull’idea di un patrimonio vivo, capace di unire passato e futuro, memoria e innovazione, tradizione letteraria e nuove forme di linguaggio con eventi e incontri diffusi.

“Il Festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’ non è soltanto un appuntamento culturale, ma una vera e propria esperienza collettiva che restituisce a Lecco il suo ruolo naturale di teatro della vicenda dei Promessi Sposi – sottolinea il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni -. Quest’anno vogliamo parlare di futuro, mettendo a tema il Museo che verrà e troverà accoglienza in una Villa Manzoni completamente rinnovata e portata a nuova vita: siamo convinti che il patrimonio di valori letterari e culturali che il Manzoni ci ha lasciato non debba essere inteso solo come una memoria da custodire, ma costituisca ancora oggi una risorsa di grande attualità, capace di generare inclusione, bellezza e comunità”.

Da parte sua il vicesindaco e assessore alla Cultura e Coesione Sociale, Simona Piazza, in occasione della conferenza stampa ha affermato: “Questa edizione vuole essere un laboratorio di idee e di esperienze concrete per capire come i musei, le dimore storiche e le istituzioni culturali possano diventare davvero luoghi aperti a tutti. Lecco ha fatto dell’accessibilità e dell’inclusione un asse fondamentale delle sue politiche culturali e il Festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’ rappresenta una straordinaria occasione per unire riflessione teorica e pratiche innovative. Vogliamo che il nuovo museo manzoniano sia non solo visitato, ma vissuto, attraverso linguaggi diversi che sappiano parlare a pubblici differenti, valorizzando le molteplici sfaccettature della figura del Manzoni e del suo celebre romanzo. Per questo stiamo lavorando alla sua progettazione con un comitato scientifico di grandissimo valore”.

Soddisfazione è stata espressa da Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia, main sponsor: “Essere partner del Comune di Lecco e del Simul sul festival ‘Lecco Città dei Promessi Sposi’ è per noi di Acinque ormai una tradizione. Del resto, per un’azienda come la nostra, fortemente radicata su questo territorio, il legame con Manzoni e con il suo più famoso romanzo è un elemento identitario che non possiamo né vogliamo trascurare. Colgo positivamente lo sviluppo della relazione, nella programmazione, con un numero sempre maggiore di partner, con alcuni dei quali esiste un rapporto consolidato: penso all’Associazione 50&Più che con i suoi premi al romanzo storico e alla carriera continua a proporre appuntamenti di valore, piuttosto che alla collaborazione con MedFest, sostenuto attraverso il bando Arti dal Vivo, che è coinvolto nella giornata di apertura del Festival, o a LTM con la Camminata Manzoniana. Sono segni concreti di una progettazione a rete che rappresenta sempre più una modalità positiva di operare. Concludo sottolineando come tutti i lecchesi siano davvero curiosi di scoprire il “museo che verrà”. E dunque avere una sorta di anticipazione in questa edizione è stata una scelta lungimirante”.

Il festival, presentato dal direttore artistico Mauro Rossetto, si sviluppa come un libro diviso in capitoli, ciascuno corrispondente a un tema del nuovo percorso espositivo.

La prima giornata celebra Manzoni e il suo contributo alla letteratura romantica dell’Ottocento, esplorandone anche l’aspetto ‘gotico’. La seconda si concentra sul Museo Manzoniano come luogo accessibile e esperienza inclusiva, con un dibattito sulle soluzioni per renderlo fruibile a tutti, e sul ruolo di Manzoni nella formazione della lingua italiana, accompagnato da momenti culturali a Villa Gomes. La terza giornata valorizza il paesaggio attraverso la ‘camminata manzoniana’ e mette in relazione letteratura e arte con un incontro con Emilio Isgrò a Villa Ghislanzoni.

Il festival include inoltre un ‘Fuorifestival‘ con laboratori per bambini, un seminario creativo per progettare gadget del museo, la XXI edizione del Premio Internazionale ‘A. Manzoni – Città di Lecco’ con rinnovata giuria e coinvolgimento di lettori popolari, e la presentazione della 52esima Camminata Manzoniana, evento popolare che ripercorre il romanzo attraverso 12 tappe.