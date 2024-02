AUTOBUS SOSTITUTIVI IN STAZIONE, PER ORE A LECCO VA IN SCENA IL DELIRIO

LECCO – Caos alla stazione ferroviaria di Lecco nella giornata odierna, quando la piazza dello scalo ferroviario è stata invasa da diversi autobus sostitutivi per la tratta Lecco-Colico. Oltre ai mezzi che giornalmente effettuano le corse per la Brianza, Valsassina e Como ad ogni arrivo del treno diretto da Milano Centrale entravano in funzione dai sei agli otto pullman. Inevitabili i disagi per utenti e automobilisti con code in via Sassi e via Volta.

A peggiorare ulteriormente la situazione un’avaria capitata a un autosnodato di ASF che è rimasto bloccato per oltre trenta minuti in attesa dell’arrivo del meccanico. Il traffico è stato regolato dalla polizia locale cittadina dalle 12:30 alle 15:30.

RedCro

