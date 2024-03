LECCO-COMO, NIENTE TRENI PER 3 MESI. ALL’INSAPUTA DI TUTTI

LECCO – Cade come una tegola in testa la chiusura della linea Como-Lecco nei tre mesi estivi all’insaputa dei pendolari e dei loro Comitati. Trenord ha infatti dichiarato in risposta a un’interrogazione regionale che i treni si fermeranno per 90 giorni per l’esecuzione di interventi sulla tratta e per la sostituzione dei convogli ferroviari.

Raffaele Erba, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Como, dichiara: “Nulla si conosce sui lavori di manutenzione che dovranno essere eseguiti ma soprattutto nulla si conosce di quanto verrà messo in atto per contenere i disagi legati alla chiusura totale della linea”.

“Solo a seguito di un’interrogazione portata avanti dal Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia è stato possibile apprendere della sospensione della linea per tre mesi. Uno stop che se non gestito con accortezza rischia di penalizzare pesantemente lavoratrici e lavoratori pendolari”.

“Per questo motivo, attraverso i nostri consiglieri regionali, depositeremo un’ulteriore interrogazione affinché venga fatta chiarezza sull’interruzione del servizio di trasporto al fine di evitare disagi indesiderati. Vogliamo conoscere quali saranno gli interventi specifici previsti e soprattutto quali saranno i mezzi di trasporto alternativi che saranno messi a disposizione degli utenti”.

“Come al solito, resta l’amaro in bocca per la scarsa considerazione che Regione Lombardia ha nei confronti di pendolari e passeggeri dei mezzi pubblici. Quando si parla di servizi, nessuno può essere considerato un cittadino di serie B. Al contrario, questa linea va rilanciata con importanti investimenti”.