RAVENNA – Martedì 6 giugno la Provincia di Lecco, con il tecnico del Servizio di protezione civile Antonio Bergami, ha iniziato il proprio turno al campo di Sant’Agata sul Santerno in provincia di Ravenna per coordinamento delle attività di supporto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna.

L’attività sul posto in capo alla Provincia di Lecco riguarda il coordinamento con il Comune di Sant’Agata, i rapporti con Regione Lombardia e l’organizzazione delle operazioni dell’intero contingente del volontariato proveniente da tutta la Lombardia.

Tutto ciò è reso possibile anche grazie alle attività svolte fino a oggi dal Servizio di protezione civile della Provincia di Lecco, che ha seguito tutte le fasi amministrative e organizzative delle missioni dei volontari lecchesi, dalla prima partenza del 20 maggio scorso, oltre agli incontri di coordinamento tra Regione Lombardia e Province lombarde, per consentire l’aggiornamento continuo e puntuale delle attività nel campo di Bagnacavallo.

Il contingente delle squadre operative è costituito da volontari delle organizzazioni di protezione civile regolarmente iscritte alla sezione territoriale dell’elenco nazionale gestito dal servizio provinciale e fino a oggi hanno prestato servizio 50 volontari appartenenti alle organizzazioni presenti in provincia di Lecco, suddivisi in squadre da 10 persone per turno.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e stanno ancora lavorando per l’emergenza, in particolare al Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile di Lecco, che ha supportato il lavoro organizzativo degli uffici e del sistema provinciale di protezione civile” commentano i membri della Provincia.

Anche il Comune di Lecco darà il suo contributo alla ripartenza in atto nei territori delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena – per le quali è stato proclamato per 12 mesi lo stato di emergenza – e lo fa mettendo a disposizione del personale che sarà impiegato dal Comune di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Sono diversi gli enti che in questa fase hanno risposto alla chiamata di ANCI e deciso dare il loro supporto istituzionale alle amministrazioni locali.

“Una collaborazione tra istituzioni in un momento di difficoltà che ritengo essere preziosa e virtuosa – sottolinea il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Per questo ringrazio i tecnici e gli agenti che hanno dato la loro disponibilità a questa trasferta, certo che il loro contributo, insieme a quello fornito dagli altri Comuni, possa dare sollievo e contribuire attivamente alla operazioni in corso di ripristino e ripartenza”.

Sei le unità messe a disposizione, che verranno impiegate in due gruppi: dal 12 al 17 giugno raggiungeranno la provincia di Forlì-Cesena il geometra e tecnico della protezione civile Giuliano Losa e gli agenti Ivan Invernizzi ed Emma Fiocca, mentre dal 19 al 24 giugno l’ingegnere e tecnico della protezione civile Monica Cameroni e gli agenti Caterina Pepe e Mario Ventimiglia. Il personale verrà ospitato all’ex Istituto “Lega” e svolgerà per il Comune di Modigliana le mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza.